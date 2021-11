David Wagner: "El Villarreal es un gran reto pero podemos superarlo"

EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Villarreal (Castellón), 1 nov (EFE).- El entrenador del Young Boys, David Wagner, dijo este lunes que el Villarreal, al que se miden el martes en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, supone "un gran reto" para su equipo pero considera que pueden superarlo.

“Esperamos un partido complicado, sabemos de la calidad del Villarreal y que es complicado defenderlo todo. Intentaremos reducir sus opciones y los espacios, y a la vez intentaremos aprovechar nuestras opciones. No hay más secretos”, dijo en rueda de prensa el entrenador alemán del Young Boys.

“Sabemos que el inicio del partido es clave, debemos entrar en el juego y tomar el liderazgo. Sabemos del nivel del rival y de la competición, por lo que los pequeños detalles son vitales. En el partido en Suiza pagamos esos errores iniciales, pero reaccionamos, pusimos calidad y esfuerzo, merecimos más, por lo que sabemos que podemos ser competitivos”, añadió.

A pesar de ocupar la última plaza del grupo con tres puntos, Wagner cree que el rendimiento de su equipo en la Liga de Campeones ha estado "bastante bien", ya que cree que han competido a "buen nivel" en los tres partidos, pero con resultados "muy diferentes”.

Del partido en Berna ante el Villarreal comentó que recibieron "bastantes golpes en el inicio" pero supieron "entrar en el encuentro y competir bien". "Hemos visto que los resultados se han decantado por detalles, por lo que esperamos competir igual y que esta vez los detalles caigan de nuestro lado”, añadió.

A pesar de la derrota por 1-4 en el partido de Suiza, David Wagner considera que lo que hicieron en el partido en casa les da la confianza de que pueden competir en La Cerámica, aunque advirtió que delante tendrán un equipo con " mucha calidad" y saben que si se despistan lo pueden pagar con un gol, lo que les obligará a "estar concentrados en todo momento”.

“Físicamente estamos bien, estar en Champions nos da fuerza y ánimos. Hemos peleado mucho por estar aquí, por lo que estar en este campo mañana y poder jugar esta competición ya nos da fuerzas”, prosiguió.

También reconoció que llegan al partido en un mal momento y con lesionados. “Sabemos que hemos hecho cosas mal, pero debemos centrarnos en el presente y debemos competir para salir de esta situación. Tenemos lesiones y problemas, pero a veces cuando más grande es el reto mejor es la opción de superarlo y hacer las cosas bien”, indicó Wagner, que aseguró tener claro el 'once' que alineará aunque no lo reveló.