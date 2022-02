Cvirus.- Los socios de Bolsonaro presentan una treintena de proyectos de ley para prohibir el 'pasaporte Covid'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



A medida que avanza en plan de vacunación contra el coronavirus en Brasil, los socios parlamentarios del presidente, Jair Bolsonaro, han presentado ya por el momento casi treinta proyectos legislativos con los que pretenden prohibir la obligatoriedad de la vacuna, mientras que en algunos establecimientos y espacios no se permite la entrada sin haber sido inmunizado anteriormente.



Por el momento, los aliados de Bolsonaro, espoleados por los movimientos antivacunas, han presentado ya 29 propuestas de ley en hasta diez asambleas legislativas estatales, así como en la Cámara de Diputados, a pesar de que las estadísticas muestran cómo el mayor acceso a la vacuna ha provocado una caída tanto en el número de casos como de nuevas hospitalizaciones.



Las propuestas aumentan mes a mes, pasando de tan solo una en julio hasta las doce que se presentaron en octubre, siendo la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, con nueve, seguida de la de Sao Paulo, con seis, las cámaras con mayor número de iniciativas legislativas de este tipo, bajo epígrafes tan grandilocuentes como "medida totalitaria", o "apartheid sanitario".



Entre quienes más han insistido está la última de las formaciones por las que Bolsonaro ha pasado, el conservador Partido Social Liberal (PSL), donde 27 parlamentarios han presentado o secundado alguna de estas iniciativas, muy por delante de los cuatro del Partido Liberal (PL), o de los tres de Republicanos, donde militan dos de los hijos del presidente brasileño.



La mayoría de los textos apelan al Artículo 5 de la Constitución para oponerse a la medida de la vacunación obligatoria para poder acceder a espacios públicos, como marcan varias leyes estatales, aunque también algunas están redactadas bajo argumentación falaz, cuenta el diario 'O Globo'.



Si bien la vacuna no evita la transmisión del virus, sí reduce el riesgo de contagios y los casos más graves cuando una gran mayoría se ha vacunado, que en el caso de Brasil es del 72 por ciento, según cifras de la alianza de medios surgida para contrarrestar lo que consideran un déficit de información sobre la pandemia por parte del Gobierno brasileño.



Los grupos antivacunas han conseguido imponer su agenda no solo en las asambleas legislativas más grandes del país sino también en muchas de las principales calles de las capitales brasileñas. En las últimas semanas en al menos trece estados se convocaron movilizaciones en contra de este 'pasaporte Covid', como la que tuvo lugar el pasado 17 de octubre en Sao Paulo, a la que acudieron miles de personas.