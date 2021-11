Coudet: "Aspas está bien, venía con mucha carga y quería gente fresca"

El entrenador Argentino del Celta de Vigo Eduardo Coudet, durante el partido de la jornada 12 de la Liga este lunes en el estadio de Vallecas en Madrid.- EFE/ JJ Guillén

Madrid, 1 nov (EFE).- Eduardo Coudet, entrenador argentino del Celta de Vigo, desveló que la ausencia en el once titular de Iago Aspas se debió únicamente a una decisión táctica porque el delantero gallego está bien aunque venía "con mucha carga" de partidos, igual que su compañero Nolito, también suplente en Vallecas.

Rayo y Celta de Vigo empataron sin goles en el Estadio de Vallecas, donde hasta el momento el equipo madrileño había contado sus cinco partidos anteriores por victorias.

"La primera parte nos costó pero el segundo tiempo lo hicimos mejor y con la gente de cambio lo hicimos bien. Queríamos llevarnos los tres puntos pero hicimos un buen trabajo y nos llevamos uno", dijo Coudet, en conferencia de prensa.

"El Rayo está siendo un rival muy duro y en este campo se va a hacer muy fuerte. Está adaptado y cuenta con gente rápida por fuera. Además tiene gente muy física. Cada cambio que hacía veía más grandes a los jugadores pero los hemos contrarrestado bien", confesó.

En cuanto al once del Celta sorprendió la presencia del brasileño Thiago Galhardo, que disputó su primer partido como titular de la temporada en sustitución de Iago Aspas, que jugó solo los últimos minutos.

"Iago había sumado muchos minutos, igual que Nolito, que venía con buena carga también. Tratamos de ir adaptándonos a lo que mejor se iba a dar y pensé que lo mejor era poner gente fresca", aseguró.

La nota negativa del partido fue la lesión del delantero Santi Mina, que salió de titular pero tuvo que ser sustituido a los 22 minutos.

"A Santi lo vamos a perder unos días y esperemos que no sea grave", declaró Coudet, que también justificó la ausencia de Hugo Mallo en una "lumbalgia que viene arrastrando".