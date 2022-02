Coronavirus.- Tailandia reabre sus fronteras a turistas vacunados de 63 países, entre ellos España

BANGKOK, 1 (DPA/EP)



Las fronteras aéreas de Tailandia se reabren este lunes para turistas vacunados contra la COVID-19 de 63 países, entre ellos España, si bien será necesario hacerse una prueba para detectar la enfermedad en las 72 horas previas a la partida.



Será también necesario hacerse otra prueba para detectar la COVID-19 al llegar al país, pero ya no se deberá hacer la cuarentena obligatoria de diez días en un hotel a la que sí tendrán que someterse los viajeros no vacunados.



La lista de países desde los que se permite la entrada sin cuarentena era originalmente de 46, pero las autoridades tailandesas han añadido otros 17 territorios durante este fin de semana.



La medida se aplica a 17 zonas del país que se han abierto al turismo, entre ellas la isla de Phuket y la capital, Bangkok.



Según una encuesta recogida por 'The Bangkok Post', más del 90 por ciento de la población tailandesa se muestra "preocupada" por la reapertura de las fronteras al turismo.



En el país, de 70 millones de habitantes, han muerto por la COVID-19 desde que comenzó la pandemia 19.205 personas, y ha sido completamente inmunizado contra la enfermedad poco más del 42 por ciento de la población, casi 30 millones de personas, según datos de la Universidad Johns Hopkins.