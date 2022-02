Coronavirus.- Reino Unido saca de su 'lista roja' de viajes a los siete últimos países que seguían incluidos en ella

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este lunes la retirada de su 'lista roja' de viajes a causa del coronavirus a los siete únicos países que permanecían en ellas, por lo que los viajeros que lleguen al país no tendrán que guardar cuarentena en un hotel.



"En estos momentos no hay países ni territorios en la 'lista roja' de viaje a Inglaterra", ha manifestado el Ejecutivo británico, tras sacar de la misma a Colombia, Ecuador, Haitín, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.



El ministro de Transportes de Reino Unido, Grant Shapps, afirmó recientemente que esta categoría seguiría en pie como "medida de precaución para proteger la salud pública" y adelantó que el Gobierno "está preparado para agregar de nuevo países y territorios si fuera necesario como primera línea de defensa".



Asimismo, resaltó que el Gobierno mantendrá disponibles "varios cientos" de habitaciones de hotel como medida "prudente", según la cadena de televisión británica Sky News. "No queremos tener que resetear el sistema de cero si hay una preocupación particular en un país en concreto", zanjó.



Las normas para los países que figuraban en un país de la 'lista roja' incluían la exigencia de entrar en cuarentena en uno de los hoteles seleccionados y realizarse dos pruebas de coronavirus durante la misma, incluso en caso de que el viajero contara con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19.