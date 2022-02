Coronavirus.- Israel reabre sus fronteras a turistas vacunados o recuperados de la COVID-19

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Israel han anunciado este lunes la reapertura de sus fronteras vacunados o recuperados del coronavirus por primera vez desde marzo de 2020, en medio de una relajación de las restricciones a causa del descenso de las cifras de la pandemia en el país.



La decisión implica que sólo los turistas de países que no estén incluidos en la 'lista roja' por sus datos epidemiológicos podrán viajar a Israel --si bien ahora no hay ninguno--, al tiempo que será obligatorio que estén vacunados.



Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', sólo podrán viajar a Israel los turistas que se hayan vacunado en los 180 días previos al viaje, con la necesidad de que hayan pasado catorce días desde la segunda dosis.



El Ministerio de Turismo de Israel ha aplaudido la decisión y ha resaltado que durante la pandemia "ha trabajado duro para encontrar soluciones creativas para facilitar el retorno seguro de los turistas".



Asimismo, ha destacado que durante los últimos meses ha llevado a cabo un programa piloto con "varios miles de turistas, principalmente de Estados Unidos y Europa" con visitas a lugares religiosos, históricos y culturales "en un ambiente seguro".



Las autoridades israelíes han confirmado hasta la fecha 1.327.720 casos y 8.100 muertos por coronavirus, con un total de 7.823 casos activos en estos momentos, incluidos 219 pacientes en estado grave.



Por otra parte, 6.237.223 personas han recibido hasta ahora al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las que 5.731.677 cuentan ya con la pauta completa y 3.954.003 han recibido una tercera dosis de refuerzo.