Corea del Sur/EEUU.- EEUU y Corea del Sur ponen en marcha sus ejercicios militares conjuntos anuales

06-03-2017 Buques de guerra de EEUU. POLITICA ASIA IRÁN MARINA DE EEUU / MC3 JEFF ATHERTON



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos han puesto en marcha este lunes sus ejercicios militares conjuntos anuales en la región a pesar de las advertencias de Corea del Norte, que ve este tipo de maniobras como un "ensayo de guerra".



Durante los próximos cinco días, los países aliados movilizarán cerca de un centenar de aeronaves, entre las que se encuentran numerosos cazas surcoreanos F-15K y KF-16, así como los F-16 estadounidenses, según ha explicado a la agencia de noticias Yonhap un alto cargo del Ejército.



Sin embargo, esta vez no se han desplegado vehículos militares desde el territorio estadounidense. Corea del Sur y Estados Unidos han estado realizando este tipo de ejercicios de forma "reducida" y aparentemente "discreta" desde que las maniobras 'Vigilant Ace' fueran suspendidas a gran escala en un intento por apoyar la reanudación de la conversaciones sobre la situación en la península de Corea.



La Fuerza Aérea de Corea del Sur ha señalado así que las maniobras están siendo llevadas a cabo de manera "contenida" y en el marco del plan establecido anualmente. "No podemos comentar los ejercicios dado que esa información no está disponible para los medios de comunicación", ha señalado un alto cargo militar.



Corea del Norte ha vuelto a denunciar los ejercicios y ha vuelto a amenazar con tomar medidas al respecto. En este sentido, ha pedido a los dos países que se dejen de "hipocresía" al hablar del programa balístico norcoreano como si fuera una "provocación" mientras consideran el suyo propio un mero gesto de "contención".