Cómo evitar las lesiones en los deportes de invierno

ILLUSTRATION - Ein Snowboarder faehrt am 31.01.2018 in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) im Skigebiet Garmisch-Classic eine Schneerampe hinunter (gestellte Szene). Foto: Benjamin Nolte

Bajar la pista de esquí a toda velocidad una vez al año. Para muchas personas en eso consisten sus vacaciones de invierno. Pero para muchas, ese viaje tan anhelado a la nieve termina en el hospital. Según el traumatólogo y cirujano Mirco Herbort, ese deseo irresistible de sacar el máximo partido a las vacaciones en la nieve es el principal factor de riesgo. El médico de una clínica de Múnich trata cada invierno a muchos lesionados de las zonas de esquí alpinas. Salvo el año pasado: "Estuvo muy tranquilo. En ese sentido, el coronavirus fue una de las mayores medidas de prevención de las lesiones deportivas en la historia mundial". Pero este invierno volverá a haber más turismo. Y, por lo tanto otra vez más trabajo para las cirujanas y los cirujanos en las clínicas. Este es un repaso de las típicas lesiones que pueden generar los deportes de invierno más practicados y de cómo podemos evitarlas. Esquí (descenso): cuidar las rodillas Las lesiones en las rodillas son un clásico entre las lesiones por esquiar. "Las rodillas están expuestas a una mayor carga. Todo el invierno tenemos lesiones de ligamento cruzado y de menisco", dice el profesor Rohit Arora. Como director de la clínica universitaria de traumatología en Innsbruck, cada temporada de esquí recibe a muchos deportistas de invierno lesionados de las zonas de esquí en Tirol. Muchas veces, las lesiones en las rodillas no se producen en una bajada a toda velocidad, sino de manera muy poco espectacular. Según el cirujano y especialista en rodilla, hay que tener cuidado sobre todo al utilizar los elevadores. "Si uno no presta atención, se le traba un esquí en la nieve y las piernas son retorcidas. Por el efecto palanca de los esquíes, es muy fácil que se rompa el ligamento cruzado". Snowboard: peligro para hombros, brazos y muñecas Fractura de antebrazo, hombros y codos dislocados, muñecas y clavículas rotas: al practicar snowboard son más propensas a lesionarse las extremidades superiores. Para proteger las muñecas, los guantes de snowboard muchas veces incluyen protectores. Mirco Herbort los considera útiles, aun cuando a muchos les resulten incómodos. "Las fracturas en las muñecas pueden ser graves", dice. Y añade que no hay que restarle importancia a una muñeca dolorida e inflamada después de una caída. "Si se opera demasiado tarde o se inmoviliza tarde, el hueso puede morir, porque en esa zona la irrigación sanguínea muchas veces es complicada", explica. En el peor de los casos, la articulación queda tiesa. Es esencial la autoevaluación No importa si se esquía o se practica snowboard: para pasar las vacaciones sin lesiones y con diversión es aconsejable reflexionar sobre los riesgos. "Lo peor es sobreestimarse", dice Rohit Arora. "Especialmente al principio, cuando se estuvo un año sin practicar". Además, la manera de circular debería adaptarse siempre a las condiciones climáticas. Especialmente cuando la visibilidad es baja es más probable que uno no vea partes cubiertas de hielo o colinas medio derretidas en la pista. Quien en esas condiciones va demasiado rápido se arriesga a graves caídas. Además, hay que estar atento a las señales del cuerpo: si uno se siente cansado, es mejor que vaya más despacio y también puede hacer una pausa de un día. Esquí de fondo: siempre caer correctamente El esquí de fondo es considerado la alternativa menos riesgosa del esquí alpino. Mientras se vaya recto o cuesta arriba, realmente no es mucho lo que puede pasar. Las lesiones se producen sobre todo en descensos cortos, cuando los deportistas de invierno pierden el control sobre los esquíes largos y estrechos y caen. "Como entonces muchas veces caen con las piernas abiertas, se producen fracturas pélvicas", dice Rohit Arora. Por eso su consejo es: caer siempre lateralmente cuando uno se da cuenta de que ya no puede mantenerse de pie. Viajar en trineo: mejor con casco Por diversión y para variar un poco, muchas zonas de esquí tienen pistas de trineo propias. No son muy anchas, son rápidas y llenas de curvas y muchas veces pasan por el medio de un bosque. Es muy popular lanzarse en trineo de noche. Algunas personas beben antes unas cervezas y aguardiente de frutas y luego se tiran por la pista de trineo iluminada. Pero justo la combinación de lanzarse en trineo y haber bebido alcohol es peligrosa, advierte Arora, quien ha visto las consecuencias de estamparse en trineo contra un árbol. Los resultados son graves traumatismos craneales y lesiones en la columna superior. Justo cuando la pista de trineo pasa por en medio de un bosque hay que llevar siempre un casco. Después de todo también estando sobrio puede ocurrir que uno no alcance a tomar bien la curva. Un protector de columna tampoco hace daño y puede ayudar. dpa