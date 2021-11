CEO de Barclays, Jes Staley, dimite por vínculos con Epstein

(Bloomberg) -- El presidente ejecutivo de Barclays Plc, Jes Staley, renunció abruptamente el lunes, convirtiéndose en el último titán de las finanzas mundiales cuya salida fue provocada por los vínculos con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La salida de Staley se produjo después de que los reguladores del Reino Unido comunicaran a Barclays los resultados preliminares de su investigación de varios años sobre lo que dijo al directorio del banco sobre su relación con Epstein tras la detención de este último en 2019 por cargos de tráfico sexual. El director de mercados de Barclays, CS Venkatakrishnan, reemplazará a su mentor Staley, de 64 años, quien planea impugnar las conclusiones de la investigación.

Las conexiones de Epstein también ayudaron a provocar la salida de uno de los nombres más importantes del capital de riesgo a principios de este año, cuando Leon Black dejó Apollo Global Management Inc. En Barclays, la sorpresiva salida de Staley pone fin a seis tumultuosos años al frente del banco británico. Se defendió de una investigación regulatoria previa y de una campaña de un accionista activista para destituirlo por su estrategia de reforzar el banco de inversión de Barclays. La investigación de Epstein ha ensombrecido a Staley incluso cuando su empresa disfrutaba de resultados récord.

“La junta está decepcionada con este resultado”, dijo el banco en un comunicado. Las conclusiones de los reguladores aún no se han hecho públicos.

Barclays ascendió a Venkat y al director global de banca, Paul Compton, el año pasado como parte de sus planes para reemplazar eventualmente a Staley. El presidente, Nigel Higgins, comenzó a buscar posibles sucesores fuera del banco a principios de 2020, pero suspendió el proceso para evitar desestabilizar la empresa durante la pandemia, según personas familiarizadas con el asunto. Barclays confirmó el lunes que había examinado a candidatos externos, pero no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El ex administrador de dinero Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Estados Unidos en 2019, después de ser detenido y acusado de tráfico sexual. Epstein pasó décadas cultivando vínculos con las élites estadounidenses y británicas, desde el príncipe Andrés hasta figuras de Wall Street como Staley, Black y Glenn Dubin.

Comunicado del regulador

En un comunicado conjunto, la Autoridad de Regulación Prudencial y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) dijeron que “no comentan sobre investigaciones o procedimientos regulatorios en curso más allá de confirmar las acciones regulatorias como se detalla en el anuncio de la firma”.

Barclays dijo en su comunicado que “la investigación no concluye que el Sr. Staley haya visto, o haya tenido conocimiento de, alguno de los presuntos delitos del Sr. Epstein”. El banco continuará pagando el salario de Staley de 2,4 millones de libras (US$3,3 millones) y otros beneficios durante el próximo año y dijo que tiene derecho a los costos de repatriación a EE.UU.

Staley, exempleado de JPMorgan de origen estadounidense, pasó seis años reiniciando el banco de inversión creado por el exdirector Bob Diamond, la única gran firma de valores que tiene su sede en Gran Bretaña y se enfrenta a los gigantes de Wall Street en Europa.

Puso a punto el negocio de valores y contrató a una serie de colaboradores de su antigua empresa en un intento por competir con las mayores firmas de Wall Street, y superó a muchos rivales europeos.

Las acciones de Barclays han caído alrededor del 9% durante su mandato, menos que el descenso de alrededor del 25% del índice EURO STOXX Banks, aunque el índice Dow Jones US Banks ha subido un 81% en el mismo período.

Venkat, una de las primeras contrataciones de Staley proveniente de JPMorgan cuando asumió el máximo cargo, ha sido el candidato preferido de Barclays para ocupar el puesto de presidente ejecutivo durante más de un año, según el comunicado del banco.

El veterano administrador de dinero Richard Buxton dio la bienvenida a la “completa continuidad” que supone el nombramiento de Venkat, aunque sigue teniendo dudas sobre la investigación. “La naturaleza del comunicado sugiere que, a los ojos del regulador, al menos, se mostró económico con la verdad en términos de la descripción de su relación”, dijo el jefe de estrategia de Jupiter Asset Management, que es un pequeño accionista de Barclays. “No podemos saber eso sin haberlo leído”.

Investigación regulatoria

Los vínculos de Staley con Epstein se remontan a la época en que dirigía el banco privado de JPMorgan. Epstein le traía regularmente negocios y ambos eran muy cercanos profesionalmente, dijo previamente una persona familiarizada con el asunto.

Staley ha dicho que su relación con Epstein “comenzó a disminuir cuando dejé JPM y el contacto se volvió mucho menos frecuente en 2013, 2014”, antes de terminar en 2015, antes de que asumiera el cargo en Barclays.

En el verano de 2019, Staley se ofreció a contarle a la junta de Barclays su versión de cómo evolucionó la relación profesional de 15 años con Epstein. En diciembre de ese año, la FCA abrió una investigación formal para examinar esa versión.

“Está claro en mi propio recuerdo, que se remonta a 2015 cuando me uní a Barclays: he sido muy transparente con el banco y he estado muy dispuesto y abierto a discutir la relación que tenía con él”, dijo Staley a Bloomberg Televisión en febrero de 2020, cuando se hizo pública la investigación. En ese momento, la junta dijo que tenía “plena confianza” en el presidente ejecutivo.

