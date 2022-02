Carla Vigo debuta en el teatro de la mano de Rafael Amargo

29-10-2021 Carla Vigo ha debutado como actriz con 'Yerma', espectáculo de Rafael Amargo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La sobrina de la Reina Letizia se subió al escenario por primera vez con 'Yema', el pasado viernes, en la localidad cordobesa de Pozoblanco



MADRID, 1 (CHANCE)



No tiene sangre azul, pero por sus venas corre arte a raudales y en estado puro. Al menos así lo asegura Rafael Amargo quién ha hecho una apuesta en firme por la faceta interpretativa de Carla Vigo. La sobrina de la Reina Letizia cumple poco a poco su sueño de triunfar sobre los escenarios y debutó el pasado viernes en Pozoblanco formando parte del elenco de 'Yerma'.



Con el teatro cordobés El Silo al completo, Carla Vigo realizó su esperado debut teatral interpretando a María, la amiga fértil de 'Yerma', un papel perfecto para ella - como nos contaba hace unos días el bailaor - y en el que vimos a la ahora actriz completamente entregada, derrochando emoción sobre las tablas en la que ha sido su primer contacto con el público.



Al terminar la función, que se saldó con la aprobación de un Rafael orgulloso, Carla no pudo ocultar los nervios propios que toda experiencia nueva conlleva y más si es ante el público. "Al principio un poco nerviosa pero muy bien", comentó la joven actriz.



Por su parte, un satisfecho Amargo se reafirmó en el éxito de su iniciativa: "Estoy muy contento por ella porque yo quería que así fuera y así ha sido". Y no dudó en deshacerse en elogios con su pupila cuya carrera acaba de despegar y está en auge: "Es una actriz encima de las tablas y es lo que más me llena de orgullo porque yo ya tengo una carrera más que demostrada pero ella tiene que demostrar su carrera y lo ha hecho muy bien".



La sobrina de la Reina está viviendo su propio sueño, el cual está haciendo realidad con paso firme -y de la mano de uno de los grandes de la escena de nuestro panorama nacional-, y alberga la esperanza de que sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, e incluso su tía Doña Letizia estén algún día en el patio de butacas para verla. "Voy a hacer la gira entera. Sí, claro que me apoyarán", aseguró con mucha ilusión.



Y es que esta representación en Pozoblanco ha sido el comienzo de una intensa gira en la que podremos ver a Carla sobre los escenarios de muchas ciudades españolas tal y como nos adelanta el propio Rafael Amargo: "Ahora tenemos un montón de fechas cerradas y ahí vamos a estar".



