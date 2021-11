Cameron Norrie cumple en el cruel adiós de Murray

Paris (France), 01/11/2021.- Cameron Norrie of Britain in action against Federico Delbonis of Argentina during their first round match at the Rolex Paris Masters tennis tournament in Paris, France, 01 November 2021. (Tenis, Francia, Reino Unido) EFE/EPA/YOAN VALAT

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El británico Cameron Norrie progresó en el cuadro individual del Masters 1000 de París del que se despidió cruelmente Andy Murray, incapaz de aprovechar alguno de los siete puntos de partidos que tuvo para completar una remontada ante el alemán Dominik Koepfer que no llegó.

Fue un adiós injusto para la trayectoria de Murray, que se aferró a un partido imposible hasta el límite, guiado por una encomiable reacción que al final le dejó a orillas de un triunfo después de tres horas de lucha (6-4, 5-7 y 7-6 (9)).

Murray ya había reinado en París hace un lustro. Entonces era el mejor momento del tenista escocés, acomodado en la parte alta del circuito y que competía mano a mano por el éxito con Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Nada que ver con la situación que vive en los tiempos recientes Murray, relegado por culpa de las lesiones a un papel menor. A sus 34 años, lastrado por sus problemas físicos, busca la motivación en cada partido y cada evento.

Poseedor de 46 títulos, entre ellos tres Grand Slam, Murray no alcanza los momentos cumbre de las competiciones desde que ganó en Amberes hace dos temporadas. Jugo por primera vez con Koepfer, que no decayó a pesar de la mejoría de su rival y que resistió a pesar de ver el partido perdido.

Koepfer, 58 del mundo, jugará en segunda ronda contra el ganador del partido entre el canadiense Felix Auger Aliasimme, noveno cabeza de serie, y el italiano Gianluca Mager, procedente de la fase previa.

Otro británico, Cameron Norrie, décimo favorito, avanzó tras arrollar al argentino Federico Delbonis. Sobresale en el curso Norrie que este año ha estrenado su palmarés con los títulos en el Masters 1000 de Indian Wells y el torneo de Los Cabos. Pero además rozó el éxito en otros cuatro (San Diego, Londres, Lyon y Estoril) en los que fue finalista.

Norrie, decimotercero en el circuito, ganó por 6-2 y 6-1 al sudamericano que no pudo hacer frente a su rival. El británico jugará en segunda ronda con el ganador del encuentro entre el serbio Filip Krajinovic y el estadounidense Reilly Opelka.

El torneo de París perdió a su primer cabeza de serie, el kazajo Aslan Karatsev, ganador este año en Moscú y Dubai y finalista en Belgrado, que cayó ante el estadounidense Sebastian Korda por 6-2, 6-7(9)y 7-6(5).

Korda jugará en segunda ronda con el vencedor del duelo entre el croata Marin Cilic y el español Alejandro Davidovich.

Además, el húngaro Marton Fucsovic, que dejó en el camino al italiano Fabio Fognini se convirtió el primer rival del serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, en el Masters 1000 de París mientras el bielorruso Ilya Ivashka, verdugo del español Albert Ramos, jugará contra el ruso Daniil Medvedev, segundo varotio y vigente campeón.

Fucsovics tumbó a Fabio Fognini en uno de los duelos más intensos de la primera jornada, de casi tres horas de juego y resuelto en tres sets (6-1, 6-7(6) y 7-6(5)).

El tenista de Nyiregyhaza, de 29 años, finalista este año en Rotterdam y que transita por el circuito con el único éxito logrado hace tres años en Ginebra, cumple su tercera participación en París. Nunca superó la segunda ronda. Tres veces antes coincidió con Djokovic, la última este año en Wimbledon, y nunca ha ganado al serbio que regresa a la competición en París, donde ha triunfado en cinco ocasiones, la más reciente en el 2019.

El vigente campeón, el ruso Daniil Medvedev, que logró el título en la campaña pasada, también tiene adversario en el Masters 1000 de París. El ruso, segundo favorito, jugará con el bielorruso Ilya Ivashka que en primera ronda eliminó al español Albert Ramos por 6-3 y 7-6(2).

También tiene adversario el alemán Alexander Zverev, cuarto favorito, que se medirá al serbio Dusan Lajovic tras batir al estadounidense Mackenzie McDonald por 6-3 y 6-4.

El kazajo Alexander Bublik remontó al británico Daniel Evans (2-6, 7-5 y 7-5) y se citó con el noruego Casper Ruud, sexto favorito mientras el francés Adrian Mannarino tumbó al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-2 y 6-4. EFE

apa/jl