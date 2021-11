Bono se encuentra "preparado y con ilusión" para recibir al Lille

Los jugadores del Sevilla durante el entrenamiento celebrado este lunes de cara al partido de la Champions League que disputarán ante el Lille mañana en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. EFE/ Julio Muñoz

Sevilla, 1 nov (EFE).- El portero marroquí Yassine Bono declaró este lunes que está "preparado en todos los aspectos sobre qué hacer" en el "importante partido" de la Liga de Campeones que el Sevilla disputa el martes frente al Lille francés en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, un choque que está "encarando muy ilusionado".

Bono, que acompañó a su entrenador, Julen Lopetegui, en la comparecencia de la víspera del partido, que tuvo lugar tras la sesión preparatoria que se desarrolló en la ciudad deportiva del club hispalense, no cree que los tres puntos que totaliza el Sevilla tras tres jornadas añadan "presión para mañana", ya que el plantel está "focalizado en el trabajo y nada más", en repetir "lo de siempre para seguir la línea de los dos últimos dos años" que ha permitido "crecer al equipo".

El guardameta de origen canadiense consideró que "todos los partidos" en la Liga de Campeones "son finales y el de mañana, más todavía", ya que se trata de un torneo que "no es fácil, no es cualquier competición, hay que ser consciente de eso".

Sin embargo, Yassine Bono apuntó que el Sevilla "es reconocible" en todos los encuentros "por cómo juega y cómo compite siempre", independientemente de que en esta edición de la Liga de Campeones todavía no haya conocido la victoria.