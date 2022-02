Bolivia.- El presidente de Bolivia denuncia que la comunidad internacional busca imponer un "colonialismo del carbono"

07-03-2021 El presidente de Bolivia, Luis Arce SOCIEDAD SUDAMÉRICA BOLIVIA INTERNACIONAL AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN



El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha denunciado este lunes durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) que la comunidad internacional trata de aprovechar la crisis climática para imponer un nuevo "colonialismo del carbono" ligado al "capitalismo verde".



"Somos conscientes de que los países desarrollados están promoviendo un nuevo proceso de recolonización mundial que podemos denominar un nuevo colonialismo del carbono", ha aseverado el mandatario boliviano durante su intervención.



Así, ha criticado lo que considera como una "falta de compromiso verdadero del mundo desarrollado para hacer frente a la crisis" y ha advertido que las medidas tomadas hasta ahora están "lejos" de lo prometido hace seis años en el marco del Acuerdo de París.



"La solución a la crisis climática no se va a lograr con más capitalismo verde y más mercados globales de carbono; la solución pasa por cambiar el modelo de civilización y avanzar a un modelo alternativo del capitalismo (...) que esté en armonía con la madre Tierra", ha dicho.



En este sentido, ha hecho hincapié en que los países desarrollados "están tratando de imponer sus propias reglas en el marco de las negociaciones climáticas para seguir alimentando este sistema" y ha aseverado que la imposición de este modelo de negocio deja a los países en vías de desarrollo "sin opción alguna" ante una crisis climática que se está convirtiendo en "el mayor problema de la Humanidad".



"El sistema mundial capitalista basado en un consumo sin límites y explotación irracional de la naturaleza y el espacio atmosférico no puede solucionar la crisis climática, a no ser que exista un cambio fuerte de timón en su sistema social", ha matizado justo antes de arremeter contra la "hipocresía del primer mundo".



Asimismo, ha expresado que "si los países desarrollados lideran de verdad la lucha contra el cambio climático, tienen que promover una distribución del espacio atmosférico basada en la equidad, con responsabilidades comunes pero diferenciadas".