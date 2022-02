Arkano, el paso con el que demuestra su buen rollo con David Bustamante más allá de 'Masterchef Celebrity'

01-11-2021 David Bustamante y Arkano tienen una gran relación desde su paso por 'Masterchef Celebrity' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



David Bustamante es uno de los concursantes que más están dando que hablar en su paso por 'Masterchef Celebrity'. Impulsivo, sincero, un manojo de nervios e hiperactividad y, sobre todo, emoción a flor de piel que nos está dando grandes momentos semana a semana. Carismático como pocos, el artista ha entablado una gran amistad con muchos de sus compañeros en el talent, que no han dudado en mostrarle su apoyo en su nueva faceta de actor de musicales, dando vida a Sam en 'Ghost, el musical', en el que supone un debut por todo lo alto en el mundo de la interpretación.



¿Quién es el último que ha asistido a ver a Bustamante sobre las tablas? Pues nada menos que Arkano, que nos ha contado la especial conexión que le une con el de San Vicente de la Barquera. "Tenía muchas ganas de verle en el musical. Me ha invitado y luego me quedo a dormir en su casa", ha desvelado el rapero, descubriendo que tras conocerse en 'Masterchef Celebrity' "hemos encontrado un punto de conexión" y pronto podríamos ver una colaboración entre ambos. "Le veo inmenso, con mucha energía. Me ha dado muchos consejos y todo lo que me diga es muy bien recibido", ha añadido, descubriendo una amistad hasta ahora desconocida y adelantando un dúo entre ambos que puede dar mucho que hablar.



En el siguiente vídeo te mostramos las declaraciones de Arkano mostrando su admiración por Bustamante.