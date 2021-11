Alemania estudia reabrir los centros de vacunación por el repunte de la covid

EFE/EPA/Sean Gallup / POOL/Archivo

Berlín, 1 nov (EFE).- Alemania se plantea reabrir los centros de vacunación y activar la administración masiva de la tercera dosis de refresco de la vacuna ante el aumento continuado de contagios de la covid.

"Tenemos que posibilitar lo antes posible la reapertura de los centros de vacunación que quedaron en suspenso en septiembre", afirmó el ministro de Sanidad, Jens Spahn, en declaraciones al diario "Rheinische Post".

Spahn propone que se envíe una citación para recibir la vacuna de refresco a todos los mayores de 60 años y que se actúe con esa tercera dosis tal como se hizo con el arranque de la campaña contra la covid a principios de año.

El ministro del gobierno saliente de Angela Merkel es partidario de convocar una cumbre entre el ejecutivo federal y los poderes regionales para acelerar estos protocolos.

Merkel y su probable sucesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, se han comprometido a llevar adelante un traspaso de poderes armónico, especialmente en lo que concierne a la lucha contra la pandemia.

La canciller, en una comparecencia junto a Scholz al término de la cumbre del G20 en Roma, expresó su "gran preocupación" por la evolución de la pandemia.

El aspirante a sucederla garantizó "cohesión" ante el relevo y coincidió con Merkel en que el interés común, del gobierno saliente y del próximo, es no sobrecargar la sanidad pública.

Scholz, vicencanciller y ministro de Finanzas de Merkel, negocia una futura coalición con los Verdes y los liberales con el propósito de ser elegido canciller por el Parlamento en torno al 6 de diciembre.

El próximo 24 de noviembre se derogará la ley de emergencia dictada el año pasado por la que el gobierno federal asumía competencias extraordinarias. A partir de entonces, las medidas a adoptar quedan bajo competencia de los "Länder", los estados federados.

La tasa de vacunación con la pauta completa en Alemania está estancada sobre el 66,7 %. Pese a las reiteradas llamadas del ámbito político a inmunizarse, no se está logrando subir ese porcentaje o motivar a vacunarse a quienes aún no lo hicieron.

La incidencia semanal de contagios por 100.000 habitantes sube día a día desde hace semanas. Este lunes se situó en los 154,8 casos, mientras que hace una semana estaba en 110 casos, según datos del Instituto Robert Koch de virología (RKI).