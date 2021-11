Alaba: "En el Real Madrid todo es un poco más grande"

El defensa austriaco del Real Madrid David Alaba. EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo

Berlín, 1 nov (EFE).- El defensa austríaco David Alaba no ve grandes diferencias entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, su anterior club, pero admite que con los madridistas todo es "un poco más grande", situación que ha ido dominando con la ayuda del alemán Toni Kroos.

"Ambos equipos representan el éxito absoluto. El Bayern Múnich es uno de los mayores clubes del mundo, lo mismo que el Real Madrid", explica el suizo, en declaraciones al diario deportivo alemán "Kicker".

Sin embargo, "en el Real todo es un poco más grande, con todos los respetos hacia el Bayern", prosigue el jugador.

Alaba pasó el verano pasado al conjunto español, tras 13 años en las filas del campeón alemán, para cubrir la vacante de Sergio Ramos. Rechaza las comparaciones con su predecesor y apunta a que busca "mi propio camino" en el terreno de juego.

Alaba ha contado en ese periodo de adaptación con el apoyo de su excompañero en el conjunto bávaro Toni Kross. "Me ha ayudado mucho, también en lo privado. Su mujer también ha ayudado a mi novia", prosigue.

El jugador suizo no se atreve a aventurar un favorito para la Champions, ya que ve varios sólidos aspirantes: "El Bayern Munich con seguridad tiene sus papeles. Liverpool está fuerte, lo mismo que Chelsea, Paris St Germain, por citar a un par".

Hasta alcanzar el título de la Liga de Campeones hay que recorrer "un largo camino", recuerda Alaba, cuyo equipo actual, el Real Madrid, se enfrentará este miércoles al Schachtjor Donezk.