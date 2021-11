ADVISORY CLIMATE-UN/ADDITIONAL-STATEMENTS

Glasgow hosts UN Climate Change Conference COP26

Start: 01 Nov 2021 14:30 GMT

End: 01 Nov 2021 15:30 GMT

==

GLASGOW - Heads of state and governments make national statements at UN Climate Change Conference (COP26). During the summit world leaders will discuss how to tackle climate change on a global scale.

Expected speakers:

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman

German Chancellor Angela Merkel

Libyan PM Abdulhamid M. Aldabia

Luxembourg's PM Xavier Bettel

Jamaican PM Andrew Michael Holness

Greek PM Kyriakos Mitsotakis

Bangladesh's PM Sheikh Hasina

Swedish PM Stefan Lofven

Palestine's PM Mohammad Shtayyeh

Estonian PM Kaja Kallasm

Canadian PM Justin Trudeau

Fiji's PM Josaia Voreqe Bainimarama

Slovenian PM Janez Jansa

Israeli PM Naftali Bennett

Czech PM Andrej Babis

Antigua and Barbuda's PM Gaston Alponso Browne

Guinea's PM Mohamed Beavogui

Sudanese PM Abdalla Hamdok

Nepalese PM Sher Bahadur Deuba

Mauritius PM Pravind K. Jugnauth

Vietnamese PM Chinh Minh Pham

Georgian PM Irakli Garibashvili

Lesotho's PM Moeketsi Majoro

Belize's PM John A. Briceno

Portuguese PM Antonio Costa

Poland's PM Matuesz Morawiecki

Indian PM Narendra Damodardas Modi

Australian PM Scott Morrison

Austrian Chancellor Alexander Schallenberg

Pakistani PM Imran Khan

Kazakhstan's PM Askar Mamin

Italian PM Mario Draghi

