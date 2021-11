117-91. Harden logra su 59 triples-dobles, empata a Bird, y ganan los Nets

Brooklyn (United States), 29/10/2021.- Brooklyn Nets guard James Harden reacts after scoring a basket during his teams game against the Indiana Pacers in the first half of the NBA basketball game between the Indiana Pacers and the Brooklyn Nets at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, 29 October 2021. (Baloncesto, Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/JASON SZENES SHUTTERSTOCK OUT

Nueva York, 31 oct (EFE).- El escolta estrella James Harden jugó su partido más completo en lo que va de temporada y con un triple-doble de 18 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias lideró el triunfo de los Brooklyn Nets por 117-91 a los Detroit Pistons.

Harden es el jugador con mejores cifras todos los tiempos de Brooklyn con 13 triples-dobles y se unió al legendario Larry Bird en séptimo puesto de la lista de todos los tiempos de la NBA.

También tuvo ayuda del alero Kevin Durant, que anotó 23 puntos antes de ser expulsado en el tercer cuarto. Durant se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NBA de los Nets en anotar al menos 20 puntos en los primeros siete partidos del equipo para comenzar una temporada.

El pívot LaMarcus Aldridge agregó 16 puntos como reserva, además de capturar tres rebotes, mientras que el escolta De'Andre Bembry contribuyó con 15 tantos y el alero Joe Harris llegó a los 12.

Brooklyn mejoró a 4-3 con su segunda victoria consecutiva, Detroit cayó a 1-5 con la derrota.

El base Cory Joseph, quien lideró a los Pistons con 13 puntos, admitió que su equipo no tiene ninguna consistencia en el juego ofensivo ni tampoco mantiene solidez en la defensa.

El escolta-alero Josh Jackson contribuyó con 12 puntos y el ala-pívot Jerami Grant aportó otros 11, pero los Pistons nunca tuvieron opción al triunfo.

Después de que Jackson anotó un tiro en suspensión para empatar el partido a 32 en el segundo cuarto, los Nets superaron a los Pistons 32-17 en los 10:40 finales para entrar al medio tiempo con una ventaja de 64-49 y todo decidido a su favor.

Los Nets no cedieron en la segunda mitad, ya que extendieron su ventaja hasta 30.

El dominio de Brooklyn fue asegurado por el mate en balón alto de Bembry en una asistencia de Harden con 4.5 segundos por jugarse en el tercer cuarto.

Los 13.507 asistentes al Barclays Center comenzaron a abandonar sus asientos cuando Bembry se colgó del aro y Harden regresó al centro del la cancha, donde comenzó a celebrar.

No fue una noche completamente perfecta para los Nets, ya que Durant fue expulsado con 3:23 por jugarse en el tercer cuarto luego de ser evaluado por una falta flagrante 2 contra el pívot canadiense Kelly Olynyk.

El ambos se enredaron cuando Olynyk colocó una pantalla, y Durant lanzó un antebrazo y luego empujó a Olynyk a la cancha después de un silbato.

El incidente fue el segundo de Durant en la misma cantidad de juegos. Había recibido una técnica en la victoria de Brooklyn por 105-98 sobre los Indiana Pacers el viernes por la noche por lanzar el balón a las gradas después de que se sancionara una falta.

Brooklyn terminó el partido con el 65% de sus tiros de campo (47 de 72), el 52% de triples (13 de 25), además de superar a Detroit 41-29 en rebotes y 30-21 en asistencias, mientras que en la pintura también dominaron (42-30).