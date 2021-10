Vicente Moreno: "No acerté con el planteamiento"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, durante el partido en el Coliseum Alfonso Pérez, en Getafe. EFE/Fernando Alvarado

Getafe (Madrid), 31 oct (EFE).- Vicente Moreno, entrenador del Espanyol, lamentó la derrota frente al Getafe, hizo autocrítica al asegurar que no acertó con el planteamiento táctico y reconoció que su equipo "no estuvo bien" en el Coliseum Alfonso Pérez.

El Getafe ganó al Espanyol con dos goles de Enes Unal, el primero de chilena y el segundo tras un buen pase por alto de Carlos Aleñá, mientras que el conjunto catalán anotó por medio del central Sergi Gómez.

"No hemos hecho bien muchas cosas. Partiría por el planteamiento. Seguramente no acerté sabiendo el rival que teníamos enfrente y por dónde iban los derroteros. En la segunda parte intentamos cambiar, arrancamos mejor, no hubo más que la acción del gol en cuanto a lo que tuvieron, pero nosotros no estuvimos acertados para marcar", dijo Vicente Moreno, en conferencia de prensa.

"En la segunda parte ha habido fases, no de buen juego, porque el rival es intenso, pero hemos jugado en campo contrario aunque sin crear muchas ocasiones", señaló el técnico del Espanyol, que aseguró que hoy no dieron el rendimiento que los aficionados se merecen.

"Tenemos que intentar no estar siempre en esos altibajos aunque debemos ser nosotros los que intentemos que no sea así. Estamos ganando más puntos en casa que fuera y debemos cambiar la dinámica", manifestó.

El Espanyol no pudo contar en Getafe con Raúl de Tomás, máximo realizador del equipo con seis tantos esta temporada y que estaba sancionado.

"Es un jugador importante pero no nos gusta llorar o quejarnos cuando alguien no está disponible. Con Raúl si me equivoco hubiera pasado igual", opinó Moreno, que no quiso entrar a valorar la actuación arbitral por añadir ocho minutos de descuento.

"Total respeto si el árbitro considera que esos eran los minutos para añadir. Luego cada equipo defiende lo suyo, unos el marcador y otros intentar marcar para empatar. No hay reproche ni queja", concluyó. drl/jl