Tres muertos por poner música en una boda en Afganistán

Agrega tercer muerto y declaraciones del portavoz del gobierno afgano ///Kabul, 30 Oct 2021 (AFP) - Hombres armados que se presentaron como combatientes talibanes mataron a tiros a tres invitados a una boda en Afganistán por tocar música, indicó este sábado el gobierno talibán al condenar el incidente que también dejó heridos.El portavoz del ejecutivo afgano, Zabihullah Mujahid, dijo que dos de los tres asaltantes fueron detenidos y aseguró que no actuaban en nombre del movimiento islamista y nacionalista, que regresó al poder a mediados de agosto."La pasada noche, en la boda de Haji Malang Jan en la localidad de Shamspur Mar Ghundi en Nangarhar, tres personas que se presentaron como talibanes entraron en la ceremonia y pidieron que detuvieran la música", declaró el portavoz."Tras una serie de disparos, al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas", precisó."Dos sospechosos fueron detenidos por los talibanes y estos siguen buscando al tercero, que logró escaparse", añadió el portavoz, quien defendió que los asaltantes "utilizaron el nombre del emirato islámico para rendir cuentas personales y ahora deberán confrontarse al peso de la ley de la sharía".Qazi Mulá Adel, portavoz de la provincia de Nangarhar, confirmó el incidente sin dar más detalles. "Los jóvenes pusieron música en una habitación separada, tres talibanes llegaron y les dispararon. Los dos heridos están en estado grave", dijo un testigo.Toda música profana fue prohibida por los talibanes durante su régimen anterior (1996-2001). Aunque el nuevo gobierno islamista aún no ha legislado al respecto, sigue considerando que escuchar música no religiosa es contrario a su visión de la ley islámica.En una rueda de prensa anterior, el portavoz del gobierno defendió que los talibanes se oponen a este tipo de actos."Si alguien decide matar a una persona, aunque se trate de uno de nuestros hombres, está cometiendo un crimen y lo llevaremos ante los tribunales", aseguró.