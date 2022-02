Tenis.-(Previa) España inicia su aventura en las novedosas Finales de la Billie Jean King Cup

31-10-2021 Nuria Párrizas, Sara Sorribes, Anabel Medina, Carla Suárez, Aliona Bolsova y Rebeka Masarova, equipo español de la Billie Jean King Cup. España inicia este lunes su participación en las novedosas Finales de la Billie Jean King Cup, que reemplazan desde este año a las finales de la Copa Federación y que se disputarán hasta el 6 de noviembre en el O2 Arena de Praga, en las que doce aspirantes tratarán de relevar a la última campeona, Francia. EUROPA DEPORTES REPÚBLICA CHECA ÁLVARO DÍAZ/RFET



España inicia este lunes su participación en las novedosas Finales de la Billie Jean King Cup, que reemplazan desde este año a las finales de la Copa Federación y que se disputarán hasta el 6 de noviembre en el O2 Arena de Praga, en las que doce aspirantes tratarán de relevar a la última campeona, Francia.



Sin Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, ambas concentradas en la disputa de las Finales de la WTA de Guadalajara, Sara Sorribes, Carla Suárez, Nuria Párrizas, Aliona Bolsova y Rebeka Masarova integrarán el equipo español, que debutará este lunes (17.00 horas) en la Pista 1 frente a Eslovaquia, su primer rival de un exigente Grupo C en el que también se encuentra Estados Unidos.



Las capitaneadas por Anabel Medina contarán con una única 'Top 40' de la WTA -Sorribes, número 37 del mundo- y con dos debutantes en sus filas, pero tratarán de sorprender en una 'round robin' que se disputará al mejor de tres partidos, dos de individuales y uno de dobles. El ganador de cada grupo se clasificará para las semifinales, en las que se enfrentarán A contra C y B contra D.



Así, Sorribes tomará el liderazgo dejado por Muguruza para soñar con repetir los éxitos conquistados por España en la Copa Federación en la década de los noventa, cuando de la mano de Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez alzaron los cinco títulos que atesora el equipo (1991, 1993, 1994, 1995 y 1998).



La cita supone además una despedida a lo grande para la canaria Carla Suárez, que dejará el tenis profesional después de haber conseguido volver a las canchas tras superar un linfoma de Hodgkin.



"La adaptación está siendo buena, es una superficie dura y cubierta pero la tarima de madera que se viene utilizando en los últimos años hace que el juego se ralentice. Así que es una pista dura pero no excesivamente rápida", explicó Anabel Medina.



"Es un desafío para todos los equipos porque es la primera vez que vamos a competir con este nuevo formato. Hay muchas diferencias; antes sabías que tenías cinco puntos y que podías remontar el segundo día, pero ahora tienes que dar toda tu energía en cada partido", añadió la capitana.



Previsiblemente, Sorribes y Suárez -que no compite desde el US Open- afrontarán los partidos individuales de la primera jornada ante las eslovacas, que cuentan en su equipo con Anna-Karolina Schmiedlova, Kristina Kucova, Viktoria Kuzmova, Rebecca Sramkova y Tereza Mihalikova.



Las estadounidenses, capitaneadas por Kathy Rinaldi y grandes dominadoras del torneo con 18 entorchados, tendrán bajas sensibles como las de Sofia Kenin -número 15 del mundo-, Jessica Pegula -número 21-, Cori Gauff -número 24- y Jennifer Brady -número 25-, y se apoyarán en Danielle Collins, Shelby Rogers, Sloane Stephens, Coco Vandeweghe y Caroline Dolehide. A ellas se medirán las españolas el miércoles.



La gran competición del tenis de equipos femenino volverá a la acción tras un año sin competición por la pandemia de coronavirus, que provocó la suspensión de la cita en Budapest y que obligó a trasladar su celebración a la capital de la República Checa.



Además, de españolas, eslovacas y estadounidenses, participarán la vigente campeona, Francia, la subcampeona, Australia, así como la República Checa, Canadá, Alemania, Bélgica, Bielorrusia, Rusia y Suiza.