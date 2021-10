Swanson y Soler dan jonrones y los Bravos ponen a los Astros contra la pared

Con sendos jonrones consecutivos de Dansby Swanson y el cubano Jorge Soler, los Bravos de Atlanta derrotaron 3x2 este sábado a los Astros de Houston y pusieron la Serie Mundial a punto de mate al quedar al borde de su primer título de Serie Mundial desde 1995.

Swanson y Soler pegaron bambinazos solitarios en la séptima entrada para tomar la delantera y los Bravos tienen ahora una ventaja de 3-1 en la Serie Mundial, que podría terminar este domingo con el quinto juego todavía en Atlanta.

Los Bravos, que tienen ahora balance invicto de 7-0 en casa en los playoffs este año, están jugando en la Serie Mundial por primera vez desde 1999, cuando cayeron ante los Yankees de Nueva York.

Por su parte, los Astros, que dejaron varados a 11 corredores de base el sábado, están en la Serie Mundial por tercera vez en cinco temporadas, buscando su primera corona desde 2017.

- Los Astros luchan -

Los Astros pusieron incómodo al abridor de los Bravos, Dylan Lee, con un sencillo dentro del cuadro del venezolano José Altuve, Michael Brantley y el cubano Yordan Alvarez negociaron boletos y un roletazo del boricua Carlos Correa que sirvió para que anotara el corredor de tercera.

Fue entonces que entró el relevista Kyle Wright con dos hombres en base y dos out ponchó a Kyle Tucker.

Los Astros estuvieron a punto de seguir registrando el marcador en el segundo, ya que con dos hombres en base una atrapada espectacular del antesalista Austin Riley apagó la amenaza.

Los Astros se fueron arriba 2x0 en el cuarto gracias a un jonrón del venezolano Altuve, su segundo de la Serie y el número 23 de postemporada, que lo puso solo en segundo lugar en esa categoría. El dominicano Manny Ramírez es el líder con 29.

Ambos equipos dependieron en gran medida de los lanzadores de relevo, aunque los Astros abrieron con el veterano de 38 años el derecho Zack Greinke. Greinke trabajó sólidamente cuatro entradas en blanco, en las que diseminó cuatro imparables y tres ponches, para controlar a los Bravos.

La victoria fue para Tyler Matzek (1-0) y el revés para el dominicano Cristian Javier (0-1). El taponero Will Smith se anotó su segundo salvamento de la Serie.

- Bravos reaccionan de mala manera -

Los Bravos reaccionan en el sexto para descontar una por doblete remolcador de Austin Riley que empujó al boricua Eddie Rosario, quien estaba en segunda también por biangular.

Empero, en el séptimo, los Bravos explotaron los bates de nuevo con los jonrones del torpedero Swanson y el cubano Soler de emergente para virar el marcador 3x2.

"Es un momento genial para esta ciudad, pero tenemos uno más y no podemos dar nada por sentado", dijo Swanson al terminar el partido. "Tenemos que estar listos y salir a jugar nuestro juego mañana".

El cubano, que se había convertido en el primer jugador en sonar jonrón en el primer lanzamiento de una Serie Mundial en el Juego 1, con el bambinazo de hoy se convirtió también en el primero de los Bravos con un toletazo de emergente en un Clásico de Otoño.

"No pensé que se iba (la pelota), comencé a correr al principio no sabía si la pelota la había capturado o no. Después que vi a mis compañeros brincando en la cueva me di cuenta que se había ido", señaló por su parte el cubano, que ganó una Serie Mundial con los Cachorros de Chicago en el 2016.

"Este es uno de los equipos más agradables en los que he jugado. No tenemos miedo. Y ahora estamos a una victoria de ganar la Serie Mundial", subrayó Soler.

En el octavo, con dos outs, los Astros parecían que empataban el juego con un estacazo de Altuve, pero este fue víctima de una joya defensiva del jardinero izquierdo Rosario.

