Saint-Etienne rescata empate de 1-1 ante Metz en Francia

PARÍS (AP) — Wahbi Khazri anotó uno de los mejores goles de la temporada en la liga francesa, y rescató un empate de 1-1 para el colista Saint-Etienne en la casa del Metz el sábado.

En la parte alta de la tabla, Houssem Aouar y Karl Toko Ekambi marcaron los tantos para que Lyon superara 2-1 a Lens y se acercara a dos puntos de ese propio conjunto, que se mantuvo en el segundo sitio pese a este tropiezo como visitante.

El internacional argelino Farid Boulaya le dio a Metz la ventaja a los nueve minutos con un tiro libre al ángulo, pero Khazri emparejó siete minutos más tarde. El delantero de Túnez arrancó con el balón desde su propia área, vio que el arquero Alexandre Oukidja estaba adelantado y disparó desde 7 metros, elevando el balón sobre la cabeza de éste.

“Sabemos que estamos en un club histórico, un gran club. Peleamos por este club”, dijo el central del Saint-Etienne Timothee Kolodziejczak a Amazon Prime Video. “Seguimos en el vigésimo puesto, no es fácil. Pero no nos damos por vencidos, lo damos todo”.

Khazri aumentó a siete su total de goles en la liga esta temporada y pudo haber añadido otro a los 38 minutos, pero Oukidja desvió con un pie su disparo raso. El arquero Etienne Green preservó el punto para los visitantes atajando un cabezazo de Boubacar Kouyate y un disparo de Opa Nguette.

Metz rompió una racha de tres derrotas, mientras que Saint-Etienne sigue sin ganar en la campaña. Ambos equipos están en la zona de descenso.

Ekambi anotó un penal a los 25 minutos para el Lyon antes de que Aouar marcara tras de un rebote al 41. El adolescente Arnaud Kalimuendo acercó a su equipo a la hora con un mal tiro que sin embargo superó al portero Anthony Lopes.

“Es el mejor equipo al que hemos enfrentado”, reconoció el técnico del Lyon Peter Bosz en declaraciones a Canal Plus. “Hay encuentros que no merecemos perder. Quizá hoy no merecíamos ganar. Jugaron muy bien. No fue nuestro mejor partido. Perdimos varias posesiones, especialmente en la primera mitad”.

Lens tuvo oportunidad de tomar la delantera a los 12 minutos. El central del Lyon Jerome Boateng rechazó la media volea de Jonathan Clauss. El delantero del Lens Wesley Said aprovechó el rebote para enviar el balón a la portería, pero Jason Denayer lo desvió al travesaño.

Lyon demostró ser más certero. Bruno Guimaraes jugó una pared con el brasileño Lucas Paqueta antes de que el defensa argentino del Lens Facundo Medina lo derribara en el área penal. Toko Ekambi abrió el marcador con un penal.

Los de casa incrementaron la diferencia cuando Aouar liberó a Ekambi por la banda izquierda. El tiro del delantero camerunés fue repelido por el portero Jean-Louis Leca, pero Aouar anotó de cabeza.

Lens finalmente encontró las redes cuando Gael Kakuta, que entró de cambio al medio tiempo, recortó tras robarle el balón a Kalimuendo.

El viernes, Ángel Di María dio la asistencia para el gol del empate y anotó el de la victoria, ayudando a que el líder Paris Saint-Germain se impusiera al campeón defensor Lille por 2-1 y aumentara a 10 puntos su ventaja en la cima.

La 12da ronda cierra este domingo con los duelos Angers vs. Niza, Burdeos vs. Reims, Montpellier vs. Nantes, Estrasburgo vs. Lorient, Troyes vs. Rennes, Brest vs. Mónaco y Clermont vs. Marsella.