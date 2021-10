Ranking Hulu en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy sábado, 30 de octubre

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tantas películas como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar la próxima para ver. Los usuarios de Hulu solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

Pero hay vida más allá, ya que esta plataforma de streaming nos ofrece a sus suscriptores una lista con sus 10 producciones más populares en Estados Unidos, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla. Mira qué están viendo los demás y disfruta del contenido con mejor calidad. Te lo contamos a continuación:

1. Out of Death

Una mujer que camina por un bosque es testigo de que cuatro hombres cometen un crimen e intenta escapar, uniéndose a un guardabosques en el camino.

2. Ruega por nosotros

Se centra en un periodista caído en desgracia que descubre una serie de aparentes milagros acaecidos en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, aplicándolos para devolver su carrera al estrellato. Lo que desconoce es que estos milagros esconden una cara mucho más oscura de lo que él cree.

3. White People Money

MacKenzie Scott, la exmujer del multimillonario Jeff Bezos, promete dar 15 mil millones de dólares a 15 ganadores. (FILMAFFINITY)

4. Spiral: Saw

El detective descarado Ezekiel "Zeke" Banks y su compañero novato, se hacen cargo de una espeluznante investigación sobre varios asesinatos espansosos. Zeke, involuntariamente, se vera atrapado en el morboso juego del asesino.

5. The House Next Door: Meet the Blacks 2

Cuando el exitoso autor Carl Black traslada a su familia a la casa de su infancia, debe unirse con vecinos extraños para luchar con un proxeneta, que puede ser o no un vampiro real.

6. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

7. Pisando fuerte

Chris Vaughn (The Rock) es un soldado retirado de las fuerzas especiales del ejército americano que vuelve a su hogar natal para volver a empezar de nuevo. Pero mientras él estuvo fuera, su ciudad se convirtió en un sitio peligroso y con mucha criminalidad. Uno de los culpables de ese cambio es el acaudalado Jay Hamilton (Neal McDonough), su rival en el instituto. A Chris, que regresaba con la intención de recuperar sus viejas relaciones y construir una nueva vida, lo que se encuentra no es lo que recordaba y luchará, bate en mano, para poner las cosas en su sitio.

8. CHiPs, loca patrulla motorizada

Baker es un desgastado motociclista profesional que está tratando de reconstruir su vida y su matrimonio. Poncherello es un creído agente federal que está investigando un robo de millones de dólares, que puede resultar siendo un trabajo desde dentro. El inexperto principiante y el endurecido experto se unen como equipo, pero en vez de cooperar, enseguida comienzan a pelear. El comienzo de una cooperación fructuosa resulta ser más difícil de lo pensado, pero con las habilidades de motociclista de Baker y Ponch que "tiene calle", puede funcionar… si no se vuelven locos uno al otro antes de terminar. (FILMAFFINITY)

9. El farsante

Steve (Johnny Knoxville) trabaja en una oficina y desea fervientemente un ascenso. Cuando se lo conceden su primera tarea será despedir al hombre de la limpieza, Stavi, lo cual es demasiado para él y acaba ofreciéndole un trabajo cortándole el cesped. Durante esta ocupación Stavi tiene un problema y pierde varios dedos de una mano. Aconsejado por su tio Gary (Brian Cox), el cual debe una gran cantidad de dinero a un prestamista, Steve intenta entrar en los Juegos Olímpicos de descapactidados para ganar a Jimmy, el cual lleva varios ediciones siendo el mejor y ganando mucho dinero con la publicidad. La aparicion Lynn (Katherine Heigl), de la que Steve se enamora, lo complicará todo aun más.

10. El lobo de Wall Street

Película basada en hechos reales del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort. A mediados de los años 80, Belfort era un joven honrado que perseguía el sueño americano, pero pronto en la agencia de valores aprendió que lo más importante no era hacer ganar a sus clientes, sino ser ambicioso y ganar una buena comisión. Su enorme éxito y fortuna le valió el mote de "El lobo de Wall Street". Dinero. Poder. Mujeres. Drogas. Las tentaciones abundaban y el temor a la ley era irrelevante. Jordan y su manada de lobos consideraban que la discreción era una cualidad anticuada; nunca se conformaban con lo que tenían.

