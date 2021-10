Quique Flores: "Teníamos el corazón roto y la mente hambrienta"

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, durante el partido ante el Espanyol en el Coliseum Alfonso Pérez, en Getafe. EFE/Fernando Alvarado

Getafe (Madrid), 31 oct (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, declaró que la victoria frente al Espanyol, la primera de la temporada, es un "mérito extraordinario de los chicos", que han demostrado que tenían el "corazón roto y la mente hambrienta", una suma de factores que ha generado una "fuerza interior" para ganar.

El Getafe ganó al Espanyol con dos goles de Enes Unal, el primero de chilena y el segundo tras un buen pase por alto de Carlos Aleñá, mientras que el conjunto catalán anotó por medio del central Sergi Gómez.

"La victoria es un mérito extraordinario de los chicos porque el esfuerzo ha sido brutal. Todos los equipos son muy buenos, nos llevan ventaja de preparación con su técnico, y por eso esta victoria genera mucha alegría. Teníamos ganas de llegar a esa sensación de júbilo necesaria para justificar el trabajo que hacemos", dijo Quique, en conferencia de prensa.

"Esta victoria, después de lo vivido en Granada -encajaron el gol del empate en el descuento-, hace que sea difícil mantener el tipo constantemente, por eso cuando se ganan partidos así estos momentos justifican la preparación", señaló el técnico del Getafe, que desveló que a sus jugadores les recalca dentro del vestuario que pueden ser "tan buenos como el rival".

"Teníamos el corazón roto y la mente hambrienta y esa mezcla ha generado una fuerza interior del grupo que nos ha dado la victoria ante rivales que respetamos mucho", confesó.

Pese a la victoria, la situación del Getafe sigue siendo delicada puesto que se mantiene colista con seis puntos.

"Al aficionado le pido que crea. En todo lo que uno hace en la vida o crees o no lo haces. Por eso quiero que se apasione tanto como nosotros. Somos capaces de cambiar la percepción con el trabajo y esfuerzo. Necesitamos que nos aprieten pero también nosotros tenemos que dar motivos y razones y lo vamos a hacer. No nos vamos a separar del argumento de un partido, una final", subrayó.

Por último, Quique justificó la presencia en el once del joven lateral izquierdo ghanés Koffi Akurugu, de 19 años, en sus méritos durante los entrenamientos.

"Ha entrenado muy bien. Noto el compromiso con los jugadores pero no tengo compromiso con nadie. El que entrena muy bien tiene mucho ganado y Koffi ha entrenado en silencio y muy bien, haciendo lo que pedimos. El primer balón que ha fallado ha sido en el minuto 55. Nos ha dado cosas, es fuerte, y ha sido incomodo para ellos", finalizó.