Presidente de Ruanda pide al G20 contar con África contra la crisis climática

EFE/EPA/ETTORE FERRARI / POOL

Roma, 31 oct (EFE).- El presidente de Ruanda, Paul Kagame, recalcó hoy durante la cumbre del G20 en Roma que, aunque África "no es la principal causa" de la emergencia climática, el continente "puede y debe ser parte de la solución".

Durante la sesión titulada "Cambio climático y medioambiente", el mandatario ruandés, que acudía a esta reunión como invitado ya que Ruanda no es parte del G20, pidió que la "urgencia" de la crisis guíe las discusiones en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26) que arrancó hoy en Glasgow y recordó que las grandes economías son responsables del 80 % de las emisiones globales.

"África no es la principal causa del cambio climático, pero podemos y debemos ser parte de la solución, tenemos la intención de serlo", afirmó Kagame, antes de exponer ejemplos de iniciativas puestas en marcha en su país.

El presidente ruandés, no obstante, recordó también que el compromiso de movilizar 100.000 millones de dólares al año para una "transición verde" en los países en vías de desarrollo no se ha "materializado del todo", ni hay "pasos tangibles" en esa dirección.

"El G20 es una oportunidad de recordar esa promesa. Necesitamos un plan de cumplimiento", señaló.

Entre los líderes africanos asistentes a esta cumbre del G20, el cambio climático y el acceso a vacunas están teniendo un peso principal en la agenda de trabajo.

Representando a la Unión Africana viajó hasta Italia el presidente de turno de ese bloque continental y jefe de Estado congoleño, Félix Tshisekedi, quien este sábado mantuvo un encuentro con el presidente estadounidense, Joe Biden, en el que charlaron sobre los esfuerzos para que la población africana tenga acceso a vacunas, entre otros temas.

El congoleño y el ruandés son los dos únicos jefes de Estado africanos que asisten en persona a esta cumbre, si bien en calidad de invitados, mientras que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, cuyo país sí es miembro del G20, declinó viajar hasta Italia este fin de semana por celebrarse mañana elecciones municipales en su país.

El Gobierno sudafricano estuvo representado por la ministra de Exteriores, Naledi Pandor, quien este sábado se reunió con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para hablar de la equidad vacunal y de la importancia de potenciar la producción local de estos fármacos en África.

En el marco de esta cumbre del G20, los dirigentes africanos también participaron en una reunión de trabajo con jefes de Estado y autoridades de la Unión Europea para preparar una cumbre entre ese bloque y la Unión Africana que tendrá lugar en Bruselas los próximos 17 y 18 de febrero.