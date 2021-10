New York Knicks se hace con la victoria contra New Orleans Pelicans por 117-123

New York Knicks venció a domicilio a New Orleans Pelicans por 117-123 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de sufrir una derrota en casa con Sacramento Kings por 109-113, por lo que tras el encuentro sumaron un total de cuatro derrotas consecutivas, mientras que los visitantes consiguieron la victoria fuera de casa frente a Chicago Bulls por 103-104, por lo que tras el partido completaron una racha de cuatro triunfos seguidos. Con este resultado, New York Knicks acumula cinco victorias en seis partidos jugados en la competencia, mientras que New Orleans Pelicans se queda con una victoria en siete partidos disputados.

Durante el primer cuarto New York Knicks fue el principal líder en la arena, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 11-2 y tuvo una diferencia máxima de 12 puntos (11-23) hasta finalizar con un resultado de 28-34. Tras esto, en el segundo cuarto recortó distancias el equipo local, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 y redujo al mínimo la diferencia de puntos al final del cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 31-29. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 59-63 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto New York Knicks se distanció en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 12-2 y aumentó la diferencia hasta un máximo de 13 puntos (67-80) y finalizó con un resultado parcial de 24-25 y un 83-88 de resultado global. Finalmente, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante consiguió distanciarse de nuevo en el marcador, llegó a ir ganando por 12 puntos (94-106) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 34-35. Tras todo esto, el duelo terminó con un resultado final de 117-123 a favor de los visitantes.

En el transcurso del partido destacaron RJ Barrett y Kemba Walker por su participación en el encuentro, tras conseguir 35 puntos, seis asistencias y ocho rebotes y 19 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Jonas Valanciunas y Devonte' Graham, con 27 puntos, cuatro asistencias y 14 rebotes y 17 puntos, ocho asistencias y tres rebotes respectivamente.

Tras ganar el encuentro, el próximo choque de New York Knicks será contra Toronto Raptors en el Madison Square Garden. Por su parte, New Orleans Pelicans se medirá con Phoenix Suns en el Phoenix Suns Arena.