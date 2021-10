Mariano es operado de la nariz y estará diez días sin poder jugar

El delantero dominicano del Real Madrid Mariano Díaz, durante el partido de LaLiga de la jornada 12 en el estadio Martínez Valero este sábado. EFE/ Manuel Lorenzo

Madrid, 31 oct (EFE).- El delantero hispano-dominicano Mariano Díaz fue intervenido con éxito en la mañana de este domingo de la fractura de los huesos propios de la nariz, tras lesionarse en el encuentro ante el Elche en el Martínez Valero, y estará con una férula de protección durante diez días, sin poder competir pero ejercitándose en solitario con ejercicios que no impliquen contacto.

Una mala caída tras un salto en el tiempo añadido del duelo del Real Madrid ante el Elche, provocó una brecha junto a la ceja que se cerró con cuatro puntos de sutura y una fractura en la nariz que tras corregirla los doctores al momento, ha provocado que Mariano haya pasado por el quirófano.

La operación ha sido un éxito, según informan fuentes del Real Madrid a Efe, que apuntan que tras colocarse los huesos de la nariz, se le ha colocado al jugador una pequeña férula para los diez próximos días en los que Mariano podrá entrenar en solitario y realizando ejercicios que no impliquen contacto. Cumplido ese plazo de tiempo, regresará al grupo y podría reaparecer jugando con una máscara protectora.

El brasileño Rodrygo, que sufrió un problema muscular en los isquiotibiales, será sometido a una resonancia magnética el lunes o el martes, según decidan los doctores viendo la evolución de la zona afectada. Causa baja para el encuentro del miércoles de la Liga de Campeones ante el Shakhtar.

Mientras, el centrocampista brasileño Casemiro evoluciona bien del fuerte golpe que recibió en la nariz ante el Elche y no tendrá problemas para seguir siendo titular en la Champions.