Marcelino considera que el gol de Muniain hizo "cuanto menos" justicia

San Sebastián, 31 oct (EFE).- El entrenador del Athletic, Marcelino García Toral, se mostró satisfecho con un empate ante la Real Sociedad que, "cuanto menos", hizo justicia a los méritos de un conjunto rojiblanco que, en su opinión, fue "superior"

"Hicimos un gran partido y en el cómputo general fuimos superiores, Creamos más ocasiones que ellos, tiramos más a puerta, llegamos más al área... Maniatamos a un equipo muy bueno", resumió Marcelino tras el encuentro.

Lamentó la expulsión de Iñigo Martínez, "muy rigurosa" en su opinión tal y como le comentó al árbitro al que le dijo, desveló, que también había merecido ese castigo Mikel Merino por otra acción similar cuando tenía tarjeta amarilla y le dijo a Martínez Munuera que "si no expulsas a uno no lo hagas con el otro en un partido limpio, bien jugado, competido porque para dejar a un equipo con 10 tiene que haber algo más".

Marcelino, a pesar de todo, estaba muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores y, orgulloso, señaló que "es evidente que somos un buen equipo, lo hemos demostrado en campo del líder, para ganar falta un poquito de suerte y seguro que otra vez con menos lo logramos", deseó el preparador rojiblanco.

"Fuimos contracorriente en el resultado y en número de jugadores, al final quisimos y creímos siempre en que podiamos ganar y por eso logramos el empate", resumió Marcelino.

Confía ahora en el apoyo de San Mamés la próxima jornada ante el Cádiz para seguir creciendo en la clasificación, ya que ve al Athletic "supersólido ante todos los rivales y, aunque seguro que todos los partidos serán apretados porque no hemos demostrado eficacia ofensiva cara al gol, tenemos buenos futbolistas".