Levante y Granada están para pocas fiestas

Imagen de archivo de un partido entre Levante y Granada. EFE/Kai Försterling

Valencia/Granada, 31 oct (EFE).- El Levante y el Granada se miden en el Ciutat de València este lunes, festividad de Todos los Santos, en un partido crucial, sobre todo para el equipo local, que sigue sin ganar en LaLiga después de once jornadas y que en caso de perder ante el cuadro de Robert Moreno se hundiría en los puestos de descenso.

El Levante, sin embargo, ha reforzado su moral gracias al punto logrado el pasado jueves ante el Atlético de Madrid. Un empate que también sirvió para mejorar la relación entre el equipo y la afición, que acabó ovacionando a los jugadores por el esfuerzo realizado ante el vigente campeón de Liga.

El central Rober Pier es baja por sanción tras ser expulsado el pasado jueves y, además, los jugadores Sergio Postigo, Nemanja Radoja, Gonzalo Melero, Roger Martí y Shkodran Mustafi están lesionados, aunque el entrenador Javi Pereira dará la convocatoria tras el último entrenamiento del equipo esta tarde.

La gran novedad de la lista podría ser la presencia de José Campaña, que lleva varios días ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros una vez superada la lesión muscular que sufrió el pasado 11 de septiembre ante el Rayo Vallecano.

Los laterales Miramón y Clerc, tras descansar ante el Atlético, podrían volver al once inicial y las numerosas bajas en el eje de la zaga provocarán, en principio, que Pereira recupere la línea de cuatro con Vezo y Duarte como centrales.

Malsa, Bardhi y Pepelu, tras un gran partido ante el cuadro atlético, podrían repetir en el equipo titular si se recuperan bien físicamente, mientras que De Frutos y Soldado le darían aire fresco al ataque en un partido especial para el delantero valenciano ante su exequipo.

El Granada visitas al Levante con el objetivo de lograr su primer triunfo de la temporada como visitante y alargar la racha positiva de tres jornadas sin perder que acumula.

El equipo dirigido por Robert Moreno es decimoséptimo con 8 puntos, sólo dos más que el cuadro levantinista, y llega al choque tras haber ganado al Sevilla (1-0) y empatado de forma consecutiva en Pamplona ante Osasuna (1-1) y el pasado jueves como local contra el Getafe (1-1).

Los rojiblancos afrontan el encuentro con la premisa de no perder para mantener por debajo a un oponente directo por la permanencia y la intención de ganar para poder alejarse de los puestos de descenso.

El Granada ha mejorado sus prestaciones en las últimas jornadas tras un mal inicio de campeonato, aunque este crecimiento aún no se ve reflejado en el número que se espera ni de victorias ni de puntos.

Moreno sigue sin poder contar con cuatro jugadores importantes que llevan de baja por lesión varias jornadas: el central portugués Domingos Duarte y los medios Isma Ruiz, el francés Maxime Gonalons y el camerunés Yan Eteki.

El técnico introducirá algunos cambios para refrescar el once tras haber jugado el jueves ante el Getafe, por lo que retornarían a la alineación titular jugadores como Carlos Neva o Alberto Soro y también podría hacerse con un hueco en el lateral diestro el colombiano Santiago Arias.

El esquema de juego elegido, ya que ha alternado varios en los últimos encuentros, determinará los jugadores que actúen de mitad de campo para arriba, con plazas fijas para hombres clave como el centrocampista Luis Milla o el delantero colombiano Luis Suárez.

- Alineaciones probables:

Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Duarte, Clerc, Bardhi, Malsa, Pepelu, De Frutos, Morales y Soldado.

Granada: Maximiano; Arias, Víctor Díaz, Germán, Carlos Neva; Luis Milla, Monchu, Montoro; Alberto Soro, Luis Suárez y Jorge Molina.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 21:00.

--------------------------------------------------------------

Puestos: Levante UD (19º, 6 puntos) - Granada CF (17º, 8 puntos)

La clave: El Levante debe acabar con el elevado número de goles en contra, aunque el Granada es el tercer equipo de la Liga con menos goles a favor.

El dato: Siete ediciones de este duelo con un balance de tres triunfos locales, dos empates y dos triunfos visitantes

Las frases: Duarte: “El punto ante el Atlético nos da confianza”. Robert Moreno: "El Levante es un equipo bien trabajado, con unos patrones de juego muy claros".

El entorno: Rochina vuelve a València y Soldado se enfrenta a su ex equipo. El Levante ha facilitado la entrada al partido y cualquier adulto podrá usar los abonos infantiles y juveniles. EFE

1005179

1010231

pzm sm-jag/cc