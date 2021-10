Las 5 fotos imperdibles que publicó Kim Kardashian West en Instagram

Kim Kardashian West (@kimkardashian) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su popular cuenta de Instagramque están dando mucho de lo que hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 8.729.463 de interacciones entre sus aficionados.

Introducing FENDI x SKIMS - a first of its kind collaboration that unites the luxury of @Fendi with the innovation of @SKIMS. This limited edition collection launches on November 9 at 6am PST at www.fendiskims.com. #FENDIxSKIMS





Thank you so much for all of the birthday love! I love you guys so much!!! 🖤





All the feels ♠️🖤





💞 Pinkalicious Balenciaga 💞





♎️

Kimberly Noel Kardashian nació el 21 de octubre de 1980, comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. En 2016 llegó a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En la actualidad, luego de un acuerdo con la empresa Coty; su marca de cosméticos KKW BEAUTY está valorada en 1 billón de dólares.