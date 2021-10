Las 5 fotos imperdibles que publicó James Rodríguez en Instagram

James Rodríguez (@jamesrodriguez10) causó furor en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 5.234.986 de interacciones entre sus seguidores.

Una nueva oportunidad para vivir y disfrutar. Gracias @alrayyansc por brindarme esta experiencia. A new opportunity to live and enjoy. Thank you @alrayyansc for giving me this experience.





Contento porque después de algún tiempo vuelvo a jugar, esto no es como empieza es como termina. 😁💪🏼 #staypositive





Miren quien me acompañó al entrenamiento de hoy. #samu





✨





un placer leyenda. @davidbeckham

James David Rodríguez Rubio nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Colombia y es futbolista. Juega como centrocampista y su equipo actual es el Everton Football Club de la Premier League de Inglaterra. Además es internacional absoluto con la selección de fútbol de Colombia desde 2011.

Recibió en 2009, 2012 y 2014 el premio de jugador revelación de la Primera División de Argentina y en la Primeira Liga de Portugal. Fue elegido en 2014 por el Centro Internacional de Estudios del Deporte segundo mejor centrocampista ofensivo de Europa, también fue escogido como premio Puskás del Mundial de ese año.​

Es internacional absoluto con la selección colombiana desde su debut, fue vencedor de la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, tras anotar seis tantos que permitieron que su selección alcanzase los cuartos de final del torneo, siendo hasta la fecha la mejor actuación de Colombia en un Mundial.