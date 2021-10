Landry Dimata sustituye a De Tomás y Koffi entra como novedad en el Getafe

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, en una recient6e foto de archivo. EFE/Miguel Ángel Molina

Getafe (Madrid), 31 oct (EFE).- El delantero belga Landry Dimata será la máxima referencia ofensiva del Espanyol en el Coliseum Alfonso Pérez, en sustitución de Raúl de Tomás, sancionado, mientras que la principal novedad en el once del Getafe es la presencia del joven lateral izquierdo ghanés Koffi Akurugu.

El conjunto catalán, que lleva sin perder más de un mes, desde que cayó contra el Sevilla el 25 de septiembre, espera seguir con su buena dinámica de resultados en su visita a Getafe.

Para ello buscará la victoria sin Raúl de Tomás, máximo realizador del equipo con seis dianas y que no juega por estar sancionado. Su lugar en el once lo ocupa Dimata, que lleva disputados esta campaña nueve partidos pero solo dos de titular.

El Espanyol sale de inicio con Diego López; Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Morlanes, Darder; Melamed, Melendo, Embarba y Dimata.

En el Getafe hay dos novedades respecto a la última jornada. El central internacional togolés Djené Dakonam regresa a la zaga tras cumplir un partido de sanción, en lugar del uruguayo Erick Cabaco, y el joven ghanés Koffi Akurugu, de 19 años, ocupará el lateral izquierdo.

Koffi, que sustituye a Jorge Cuenca, que se queda en el banquillo, ya jugó esta temporada frente al Barcelona, el 29 de agosto.

El Getafe sale de inicio con David Soria; Nyom, Djené, Mitrovic, Koffi; Damián Suárez, Arambarri, Maksimovic, Aleñá; Enes Unal y Poveda.