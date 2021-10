La manufactura china se contrae en octubre por segundo mes consecutivo

La industria manufacturera china experimentó en octubre una contracción por segundo mes consecutivo en su indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), que se situó en 49,2 puntos, cifra que supone una caída de 0,4 puntos con respecto al pasado septiembre. EFE/ Jerome Favre

Pekín, 31 oct. (EFE).- La industria manufacturera china experimentó en octubre una contracción por segundo mes consecutivo en su indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), que se situó en 49,2 puntos, cifra que supone una caída de 0,4 puntos con respecto al pasado septiembre.

En este índice, publicado mensualmente por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria y por debajo, contracción.

En un comunicado publicado hoy en la página web de la ONE, el estadístico de la institución Zhao Qinghe achacó la contracción al "alto precio de algunas materias primas" y a la "escasez de suministro eléctrico", problema con el que lleva lidiando la economía china desde el pasado verano.

El dato es inferior a lo esperado por los analistas, que esperaban que el PMI manufacturero se situase en los 49,7 puntos en octubre.

En el desglose por tamaño de empresas, las grandes consiguieron evitar la contracción y su índice se colocó en 50,3, cifra que supone un leve descenso con respecto al dato de octubre, que fue 50,4.

Peor suerte corrieron las empresas medianas y pequeñas.

Las primeras se contrajeron en octubre, situándose su índice en 48,6, dato que significa un descenso de 1,1 puntos con respecto a septiembre.

Las pequeñas consiguieron mantenerse en el mismo dato de septiembre, 47,5, pero octubre representó su sexto mes consecutivo de contracción.

Ninguno de los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero consiguieron escapar de la contracción en octubre.

Los subíndices de tiempo de entrega para proveedores y de provisiones de materias primas fueron los que mostraron un peor desempeño al situarse en 46,7 y 47, respectivamente.

Los de producción, de nuevos pedidos y de empleo se colocaron en 48,4, 48,8 y 48,8 respectivamente.

Además, los cinco subíndices registraron caídas con respecto al dato de septiembre.

La ONE también hizo público el PMI relativo a los negocios no relacionados con la manufactura, que sí lograron expandirse, situándose en 52,4 puntos.

Según Zhao, "la recuperación del sector servicios se ralentizó" en octubre tras situarse en 51,6 puntos, 0,8 menos que en septiembre.

En cuanto al índice de expectativa de actividad económica, que mide la confianza de las empresas no manufactureras en el futuro del mercado, se colocó en 58,5, cifra que supone un descenso de 0,4 puntos con respecto a la confianza mostrada en septiembre.

El índice integral de producción del PMI, la radiografía combinada de las industrias manufacturera y no manufacturera, logró evadir la contracción, situándose en 50,8 puntos, pese a que el dato representa un descenso de 0,9 puntos con respecto al de septiembre.

En un contexto de incertidumbre en el sector inmobiliario por las dificultades económicas de algunas promotoras, el índice de actividad económica del sector de la construcción se situó en 56,9, dato que todavía denota expansión pero que supone un descenso de 0,6 y 3,1 puntos con respecto a septiembre y agosto, respectivamente.

Zhao también señaló las contracciones de algunas industrias como la textil, la de minerales no metálicos o la de metales ferrosos, cuyos índices de nuevos pedidos y de producción se situaron por debajo de 45 puntos.