Klan se proclama campeón de Red Bull Argentina

Los raperos Lucas Matías Santo ""Klan"" (i) y Manuel Rozas Castro, ""Force"", en una imagen de archivo. EFE/Kiko Huesca.

Redacción cultura, 31 oct 2021 (EFE).- Klan se coronó vencedor de la Final Nacional de Red Bull Batalla en Argentina tras vencer a Jaff en la última ronda y representará a su país en la próxima Final Internacional de Santiago de Chile.

Klan, apodo de Lucas Matías Santo, puso el broche de oro a su dilatada trayectoria en el 'freestyle' y se alzó con la corona de mejor gallo de Argentina en su octava participación en Red Bull, con la que igualó el récord de Papo como el competidor argentino con más apariciones en 'la madre de todas las batallas'.

Tras derrotar a Jaff en la final, Klan escribió su nombre en la lista de campeones albicelestes compuesta por algunas de las figuras más míticas de la historia del movimiento como Frescolate, CNO, C-Bos, Oble One, Tata, Dtoke, Sony, Papo, Wos, Dozer o Trueno.

El rapero de Buenos Aires será el representante argentino de cara a la próxima edición de la Final Internacional, que se celebrará el próximo 11 de diciembre en Santiago de Chile.

A la cita acudirán los mexicanos Rapder, actual campeón mundial; Aczino, como tercer clasificado; Skiper, actual campeón mexicano; los españoles Skone, en condición de subcampeón mundial, y Gazir, campeón de España; Hammer, campeón de Uruguay; P8, campeón de Costa Rica; Basek, campeón de Chile; Marithea, campeona de Colombia; Reverse, campeón de Estados Unidos; Stick, campeón de Perú, y Éxodo Lirical, campeón de República Dominicana.

Con la consecución del medallón de campeón, Klan redondea una carrera de más de diez años ligado a la improvisación, al 'hip-hop' y a la cultura urbana.

El carismático rapero bonaerense ha encarnado la evolución del movimiento, desde sus primeras apariciones en la competición callejera El Quinto Escalón hasta la industrialización y profesionalización de la disciplina.

"Es muy difícil seguir la vida de rapero. Agradezco públicamente a mi familia y a todos los que me apoyaron, a los que me dejaron grabar un tema gratis y a los que me invitaron a disputar una competición", declaró emocionado Klan entre lágrimas mientras recibía el medallón de campeón de manos de Dtoke, en una estampa que quedó para los anales del 'freestyle' argentino.

Hasta alcanzar el soñado título, Klan, conocido por su valentía a la hora de afrontar cualquier reto, tuvo que hacer frente al regreso de G Sony, campeón nacional en 2014, en octavos de final, al favorito Mecha en cuartos, y a Wolf, subcampeón de 2019 y 2020, en las semifinales, antes de alcanzar la última ronda ante Jaff, en la que se impusieron su experiencia y lectura.

Su particular estilo, basado en la puesta en escena, la espontaneidad, explosividad y agresividad de sus rimas, y la frescura de su crudo rapeo llevaron en volandas a Klan durante toda la jornada.

Aunque se quedó a las puertas de cambiar la historia, Jaff fue la gran sorpresa de la noche al conseguir la medalla de plata en su primera aparición en Red Bull, en un derroche de contenido innovador, fluidez y originalidad.

Además, Jaff cumplió la promesa que hizo cuando envió su inscripción de acudir a los estudios de la Televisión Pública argentina, en Buenos Aires, desde su ciudad natal, Mendoza, en un viaje en bicicleta de 15 días.

Por su parte, MP finalizó en tercera posición tras vencer a Wolf en la final de consolación y aseguró su puesto para la próxima edición, mientras que Tata, vigente campeón, perdió en primera ronda ante Dybbuk y no pudo luchar por convertirse en el primer tricampeón argentino.

En primera ronda también cayeron las representantes femeninas Saga, Brasita y Vid.

Mecha superó sin problemas los octavos de final ante Zaina, pero cayó en una igualada réplica ante Klan. El rapero cordobés no pudo certificar su excelente estado de forma y deberá esperar para cumplir su sueño de ser campeón en Red Bull.

David Timón y Pedro Martín