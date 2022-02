Japón.- Las primeras proyecciones en Japón confirman que la mayoría cualificada del PLD corre peligro tras los comicios

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El gobernante Partido Liberal Demócrata (PLD) del primer ministro japonés, Fumio Kishida, será la fuerza más votada en las elecciones legislativas celebradas este domingo, según las primeras proyecciones, que no confirman sin embargo una mayoría cualificada suficiente y por tanto la prensa considera que ha sido un revés "humillante" para Kishida.



En concreto, el PLD obtendría entre 212 y 253 de los 465 escaños en liza, claramente por debajo de los 276 asientos con los que contaba hasta ahora, según la proyección elaborada para NHK a partir de encuestas realizadas antes y durante el día de la votación.



Así, el PLD y su socio de gobierno, el partido Komeito, podrían conservar el control de la Shugiin o Cámara de Representantes del Parlamento nipón sumando entre 239 y 288 representantes en la Cámara, por encima de los 233 en los que se sitúa la mayoría, pero lejos de los 305 que tenía hasta las elecciones.



Peligra así la mayoría cualificada de 244 escaños que garantiza la presidencia de las comisiones parlamentarias. Además, en el escenario político japonés, la "mayoría absoluta estable" está en 261 escaños, cifra que garantiza la mayoría en todas las comisiones parlamentarias y con ello la estabilidad política para aprobar las normas presentadas por el Gobierno.



"Es un resultado duro", ha afirmado el secretario general del PLD, Akira Amari, en declaraciones a la NHK poco después del cierre de urnas. Los resultados oficiales han confirmado ya que el veterano del PLD Nobuteru Ishihara ha perdido su escaño por el distrito 8 de Tokio.



Los analistas no creen inminente una dimisión de Kishida tras apenas un mes en el cargo, pero sí cuestionan su continuidad a largo plazo, condicionada por las elecciones a la Sangiin o Cámara de Consejeros, la Cámara Alta del Parlamento japonés, previstas para el próximo verano.



El principal partido de la oposición, el social-progresista Partido Democrático Constitucional de Japón (PDCJ), lograría entre 99 y 141 escaños, mientras que hasta ahora controlaba 109. Destaca en cambio el conservador Partido de la Innovación de Japón-Nippon Ishin no Kai, que triplicaría su presencia en la Shugiin con hasta 34-37 representantes cuando antes tenía 11.



Una de las claves de la mejoría de la oposición sería la presentación de candidatos conjuntos de izquierda y centro en 210 circunscripciones con el apoyo del Partido Democrático Constitucional de Japón (PDCJ), el Partido Comunista de Japón (PCJ), el Partido Democrático Popular (PDP), el Partido Socialdemócrata de Japón (PSDJ) y el partido Reiwa Shinsengumi.



Estos resultados frustran en cualquier caso las expectativas del PDCJ, que aspiraba a romper el dominio político del PLD, que ha gobernado Japón de manera casi ininterrumpida desde 1955.