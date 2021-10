Jackie Nava vence por decisión unánime a Mariana Juárez en súper gallo

La boxeadora mexicana Jackie Nava, en una fotografía de archivo. EFE/José Méndez

Tijuana (México), 30 oct (EFE).- La mexicana Jackie Nava derrotó este sábado por decisión unánime a su compatriota Mariana Juárez en pelea en peso súper gallo y se llevó el cinturón conmemorativo Diamante Rosa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Los jueces votaron 100-90, 97-93 y 99-91 a favor de Nava en una batalla entre dos pioneras, ambas de 41 años, del boxeo profesional en México.

Desde el inicio de la batalla ambas pugilistas fueron agresivas. la "Barbie" Juárez intentó con rectos de izquierda; pero la llamada "Princesa Azteca" respondió con un par de ganchos sobre el cuerpo de su rival.

Nava mantuvo su dominio en el segundo y tercer round. Lastimó a la originaria de la Ciudad de México con varias combinaciones al rostro.

Hacia el final del cuarto episodio Jackie aprovechó su mayor velocidad para repetir el castigo a la cara de Mariana, quien se mostró lenta en su defensa.

La "Barbie" sufrió en el quinto el constante golpeo de la mano izquierda de su oponente, incluso le costó mantener la guardia arriba para protegerse de los embates de la nacida en Tijuana.

Conforme la pelea se hizo adulta los ganchos de izquierda de Nava se volvieron más contundentes, junto a las combinaciones que Juárez no pudo contener.

La valentía de Mariana fue su mayor virtud ante la lluvia de golpes que le cayeron en el séptimo episodio. Jackie aprovechó el cansancio que empezó a mostrar su oponente para no fallar con su mano izquierda.

La "Princesa Azteca" bajó el ritmo entre el octavo y décimo episodio, situación que Juárez aprovechó para soltar algunos golpes que Nava esquivó con buen juego de cintura y respondió con certeros ganchos sobre el cuerpo de su rival.

Nava; excampeona mundial de las divisiones gallo y súper gallo; ahora tiene 39 triunfos, 16 por nocaut, cuatro derrotas y cuatro empates. Juárez quedó en 55 triunfos, 19 por la vía rápida, 11 derrotas y cuatro empates.

Al final de la batalla Jackie Nava destacó su velocidad fue clave para vencer a Mariana.

"Soy la princesa de todo México. Mariana fue una rival difícil, pero hoy fue clave mi velocidad. Me siento como de 30 años", confesó.