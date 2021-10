Imanol Alguacil no estaba decepcionado a pesar del empate en el descuento

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil (i), charla con Zubimendi durante el partido de la jornada 12 de la LaLiga ante el Athletic de Bilbao de este domingo en el Reale Arena de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.

San Sebastián, 31 oct (EFE).- El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, valoró el punto logrado este domingo ante el Athletic Club, a pesar de que su equipo perdió dos en el descuento, porque se logró ante "un rival que es muy duro, en un derbi equilibrado, pero al final es otro partido sin perder y un punto para aprender".

"Da rabia perder así pero me quedo con las cosas positivas, como el trabajo que ha hecho el equipo para ponerse por delante o el apoyo de la afición que ha llenado el estadio y eso nos ha permitido hacer el partido que hemos hecho gracias a ellos", declaró tras el encuentro Alguacil.

El técnico blanquiazul estaba también apenado por no haber podido brindar un triunfo a una afición que firmó un récord de asistencia, se declaró "orgulloso por el ambiente, por los jugadores y también por los seguidores" y aprovechó su comparecencia para animar a Alex Remiro, protagonista con su error en el tiempo de descuento del empate del Athletic.

"Ha sido el que nos ha mantenido vivos hasta el final, hasta ese último minuto. Alex está haciendo una gran temporada y estoy súper contento, ha hecho muchos aciertos y 1 error, en una jugada en la que además hay que darle mérito a Muniain. Alex está mejorando y nos está dando mucho", señaló sobre su guardameta.

No estaba conforme con la valoración que hizo Marcelino García Toral, que vio superior a los rojiblancos, admitió los méritos de un rival que "es el que más corre de la competición y uno de los que más centros genera, pero el empate ha sido el resultado justo", concluyó.

El preparador txuri urdin despidió su comparecencia demandando apoyo a su afición para el encuentro de Liga Europa contra el Sturm Graz austríaco este jueves, en el que su equipo se juega muchas opciones de seguir en la competición continental y que ocupa su pensamiento desde hoy.