Hidalgo crea un "equipo de alcaldes" como punta de lanza de su campaña

París, 31 oct (EFE).- La candidata socialista al Elíseo, Anne Hidalgo, ha creado un "equipo de alcaldes" para resaltar el elemento clave de su campaña: la capacidad de solucionar a pie de calle los problemas cotidianos de los ciudadanos.

Alcaldesa de París desde 2014, Hidalgo apuesta por su experiencia y la de sus colegas de ciudades medianas y grandes en cuestiones clave como vivienda, salud, educación, servicios sociales o seguridad para recuperar el terreno perdido, con una campaña muy centrada por la derecha y la ultraderecha en la inmigración y la delincuencia.

El Partido Socialista (PS) está huérfano de grandes figuras a nivel nacional y apenas quedan líderes de la presidencia de François Hollande (2012-2017) y las encuestas no le son favorables.

Pero el PS mantiene aún una sólida posición a nivel regional y local, y por ello Hidalgo se apoya en alcaldes de ciudades grandes como Nantes, Rennes, Nancy, Montpellier o Lille, pero también de pequeñas o medianas.

Estos alcaldes, casi todos de poco más de 40 años, "son las nuevas figuras del Partido Socialista, los nuevos rostros de la izquierda", explica en declaraciones a EFE Michäel Delafosse, alcalde de Montpellier y uno de los portavoces de la campaña de Hidalgo.

"En Francia la elección presidencial se apoya tradicionalmente sobre un partido, pero Anne Hidalgo se quiere apoyar en la gente que está en el terreno solucionando los problemas de la gente en educación, seguridad, transporte sostenible o vivienda", añade.

NOVEDAD EN LA POLÍTICA FRANCESA

Se trata de un concepto "completamente nuevo" en la política francesa. "Es la primera vez que se hace", insiste Delafosse.

Un ejemplo de este concepto es que la campaña de Hidalgo, que tiene como directora a la alcaldesa de Nantes, Johanna Rolland, ha puesto en marcha una portavocía colectiva integrada mayoritariamente por alcaldes y concejales, entre ellos Delafosse.

El objetivo es dar "credibilidad" al discurso de Hidalgo, que busca que su campaña no se ciña solo a su experiencia en París (una ciudad percibida como muy lejana y hasta snob por muchos franceses) sino con el bagaje de "los que gobernamos cerca de los ciudadanos", explica.

Además, la conjunción de gobernantes municipales de ciudades grandes, medianas y pequeñas de todo el país busca dar diversidad territorial al discurso político en un país donde las desigualdades territoriales se mostraron con crudeza con las protestas del movimiento de los "chalecos amarillos" de 2018 y 2019.

"Cinco años más de (Emmanuel) Macron son cinco años más de desestabilización social", afirmó hoy Hidalgo en una entrevista en la emisora RTL, en la que advirtió sobre las posibles consecuencias de medidas del Gobierno como la reforma ya ejecutada del subsidio de desempleo o el proyecto de reformar las pensiones de jubilación.

DEBATE SOBRE LAS NECESIDADES CIUDADANAS

Y el debate sobre los asuntos que interesan, con Hidalgo insistiendo además de la subida del salario mínimo y en mantener el poder adquisitivo, busca dar un rumbo propio a una campaña que la derecha conservadora, y sobre todo la extrema derecha, están llevando a un debate cada vez más virulento sobre la inmigración y la delincuencia, con frecuencia ligando ambas.

La irrupción del comentarista y autor Éric Zemmour, que aún no ha confirmado su candidatura pero que ya supera en algunas encuestas a la ultraderechista Marine Le Pen, ha agudizado esa tendencia con declaraciones provocadoras y a menudo falsas.

"Una cosa es el debate en los platós de las televisiones, donde se afana la ultraderecha, y otra lo que pasa en la vida cotidiana", recalca Delafosse.

De momento, Hidalgo alcanza solo un 5,5 % de intención de voto en la media de sondeos realizados en las últimas semanas en Francia, pero su campaña está convencida de remontar el vuelo una vez que la carrera electoral gane velocidad.

Las encuestas de las elecciones regionales de junio decían que el PS perdería el gobierno de cuatro de las cinco regiones que tenía, y al final mantuvo las cinco, recordó Hidalgo a RTL: "La campaña aún no ha arrancado de verdad".

Rafael Cañas