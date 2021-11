Herediano gana y amplía la distancia con Alajuelense que empató en el clásico

SJS020. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 21/2/2019.- Los jugadores de Herediano celebran la anotación de un gol este jueves durante un partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre Atlanta Unite y Herediano, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 31 oct (EFE).- Herediano, líder del fútbol de Costa Rica, consiguió este domingo una valiosa victoria como visitante por 0-1 ante Cartaginés y amplió su ventaja sobre Alajuelense que había empatado en la víspera en el clásico ante Saprissa.

La victoria de Herediano llegó gracias a un solitario gol de Yendrick Ruiz en el segundo tiempo, quien metió en el minuto 58 un gol típico de delantero centro, cuando definió de primer intención al borde del área chica al recibir pase retrasado.

A partir de entonces el equipo del entrenador Jeaustin Campos cuidó la ventaja con una defensa reforzada, no pasó mayores apuros y consiguió consolidarse como líder solitario del certamen.

Por su parte, Alajuelense, del entrenador español Albert Rudé, empató este sábado el clásico en casa frente al Saprissa, con lo que se estacionó en la segunda casilla con 32 puntos, cuatro menos que Herediano (36), cuando faltan tres jornadas por disputar en la fase regular del Torneo Apertura.

En un partido cerrado y en el que ambos equipos corrieron pocos riesgos, el Alajuelense no pasó del empate en casa contra un Saprissa que jugó con una defensa reforzada y que estuvo cerca de ganar el compromiso con jugadas de contragolpe.

En el clásico del fútbol costarricense fueron escasas las opciones de gol y el empate fue un resultado justo para lo que ambos conjuntos mostraron en el campo del estadio Alejandro Morera Soto.

En el primer clásico de Rudé en el banquillo del Alajuelense, fue el delantero Carlos, con el único remate directo a marco del conjunto local, quien estuvo más cerca de abrir el marcador, pero el portero del Saprissa, Aaron Cruz, le negó el gol en el mano a mano a 10 minutos del final.

El Saprissa dispuso de sus jugadas más claras con un remate desde fuera del área de Mariano Torres y un remate de Marvin Angulo que se estrelló en el vertical.

La tercera casilla pertenece al Santos con 30 puntos, que el sábado en casa remontó un 0-2 para terminar ganando el compromiso por 3-2 frente al Pérez Zeledón.

El empate en el clásico no fue tan amargo para el Saprissa que permanece en el cuarto lugar con 28 puntos, con mejor gol diferencia que el Cartaginés, cuya derrota de este domingo sí representó un duro golpe, ya que pudo haber escalado hasta la tercera posición con una victoria.

En esta décimo novena jornada el Guadalupe derrotó por 2-0 al Jicaral en un duelo por salir de las últimas posiciones, más tarde este domingo se enfrentarán Sporting y Grecia, mientras que el lunes Guanacasteca recibirá al San Carlos.

La fase regular del Torneo Apertura consiste en 22 jornadas, de la que los 4 primeros lugares clasificarán a las semifinales.