Greeicy arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Los posts más populares son:





Han sido muchos años maravillosos… unos últimos meses únicos y la noche de anoche de esas que se quedan para siempre 🌺 @mikebahia





Cada acierto, cada error, cada aprendizaje y cada paso a tu lado se hacen más interesantes 🦋 👵🏼👴🏼 📸: @darioburbano.dir





En el #EquipoSANZ jugamos con ventaja. Se une @greeicy como co-coach de lujo para enfrentar las batallas de @lavozantena3 Mañana promete 🙌 #LaVozLaGranBatalla





Tengo millones de cosas por las cuales tengo que AGRADECER. Es el sentimiento más grande que me invade hoy! Gracias a tooooodos, a todos los cercanos y a todos los que por medio de esta posibilidad de comunicarnos hacen parte de este largo camino. Gracias a todos porque han llenado mi vida de alegría. Miles de experiencias… y muchos aprendizajes que me permiten crecer y conocerme día a día. G R A C I A S FAMILIA. Gracias porque así ustedes me vean como una inspiración… son ustedes los que me inspiran 🦋 Pd: empece a escribir este mensaje sonriendo y termine con un nudo en la garganta de esos que quieres llorar pero tragás grueso porque hay más personas a tu lado… un nudo grande pero de purísima felicidad.





Me ha encantado la línea “crece fuerte desde la raíz” de @headandshouldersla porque tiene vitamina E que protege, hidrata y repara esa piel que no vemos… la del cuero cabelludo. Esta nueva colección cuenta con ph balanceado, no tiene parabenos añadidos y esta libre de colorantes. #raícesfuertes #cabezaenalto 🦋

Greeicy Yeliana Rendón Caballos nació el 30 de octubre de 1992 en Cali, Colombia. Más conocida como Greeicy, es una actriz y cantante colombiana, conocida por su personaje de Daisy O'Brian McLaren en la serie de televisión Chica vampiro.

Su primera aparición en televisión fue en 2007, en la segunda temporada del reality show Factor Xs, en donde fue apadrinada por el cantante José Gaviria. Su primer papel en televisión como actriz, fue en 2009 en la telenovela, Cuando salga el sol, como Carolina Parra.​ Al siguiente año, fue llamada por Sergio Cabrera para interpretar a Sierva en la telenovela La Pola.

El 3 de agosto de 2017, debutó como cantante solista con el lanzamiento de su primer sencillo, «Brindemos», seguido de «Error» y «Despierta», respectivamente. En noviembre de 2017, lanzó «Amantes», en colaboración con el cantante colombiano Mike Bahía. El sencillo obtuvo un mayor éxito y le valió a Greecy para obtener un mayor impulso en su carrera como cantante solista.

En agosto de 2018, participó en el programa de televisión mexicano, Mira quién baila para Televisa y Univisión, en donde resultó ganadora. El programa fue una adaptación del programa de televisión estadounidense, Dancing with the Stars