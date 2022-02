G20.- Biden señala a Rusia y a China por la falta de un acuerdo más ambicioso sobre cambio climático en el G20

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha señalado abiertamente a China y a Rusia por la vaguedad del acuerdo alcanzado en el G20 este domingo para luchar contra el cambio climático y que incluye un compromiso para lograr la neutralidad en las emisiones de CO2 para mitad de siglo.



"Esta decepción tiene que ver con el hecho de que Rusia, y no solo Rusia, también China, básicamente no estaban en ningún compromiso para combatir el cambio climático", ha afirmado Biden en rueda de prensa tras el cierre de la cumbre del G20, celebrada en Roma.



"Y hay una razón por la que la gente debería estar decepcionada por ello. Yo mismo me siento decepcionado. Pero lo que hemos hecho, la aprobación de varias cosas como el fin de los subsidios al carbón, suponen un compromiso, para todos", ha añadido.



El mandatario estadounidense ha destacado el compromiso de Washington con la lucha contra el cambio climático y lo ha vinculado con su plan Construir de Nuevo Mejor de impulso económico y el plan de inversiones en infraestructuras que debe aún aprobar el Congreso.



"Creo que vamos a aprobar mi plan Construir de Nuevo y Mejor y creo que vamos a aprobar la ley de infraestructuras. En total ambas suponen 900.000 millones de dólares en resistencia climática, gestión del clima y resistencia. Es la mayor inversión de la historia mundial", ha argumentado.



EEUU "SIGUE SUFRIENDO" POR TRUMP



Por otra parte, Biden ha reprochado que Estados Unidos "sigue sufriendo" por la decisión de su predecesor, Donald Trump, de abandonar el acuerdo nuclear suscrito con Irán.



"Seguimos sufriendo por las decisiones tan malas tomadas por el presidente Trump como la salida del PIAC", el Plan Integral de Acción Conjunta, ha señalado.



En este tema, Biden ha apuntado que el futuro del acuerdo dependerá de si los firmantes originales "están de acuerdo con nosotros y garantizan que habrá un precio económico" si Irán no cumple.



Ante la pregunta de si responderá al lanzamiento de ataques con drones u otras provocaciones, Biden ha sido tajante: "vamos a seguir respondiendo".