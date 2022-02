Fútbol/Primera.- (Crónica) Muniain amarga el derbi para la líder Real y Unal permite estrenarse al Getafe

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad continúa como líder de la clasificación de LaLiga Santander 2021-2022 pese a empatar este domingo a un gol en el derbi vasco ante el Athletic Club por culpa de un postrero gol de Iker Muniain, mientras que el Getafe pudo por fin saborear su primera victorias gracias a Enes Unal y el Cádiz salvó en el 93 un punto ante el Mallorca, en partidos correspondientes a la duodécima jornada del campeonato.



El siempre apasionante derbi vasco cerraba el domingo en el Reale Arena, con la Real Sociedad defendiendo su liderato tras las victorias del Real Madrid y del Sevilla, una condición que mantiene por un punto, aunque con la amargura de perder el triunfo en el último suspiro por un error de Alex Remiro y cuando los 'Leones' jugaban con diez.



El choque tuvo dos partes bien diferenciadas. La primera dejó un partido competido bajo la lluvia en San Sebastián, sin demasiadas ocasiones ni un dominador claro, y con protagonismo para Alexander Isak e Iñaki Williams, que gozaron de las mejores ocasiones.



El delantero del Athletic Club tuvo la primera nada más empezar el derbi, pero Aritz Elustondo se cruzó milagrosamente, aunque el '9' reclamó un penalti que ni el colegiado ni el VAR consideraron. El central y el atacante librarían otro duelo similar con igual vencedor en el tramo final del primer igualado acto.



Por su parte, el futbolista sueco demostró su actual importancia en la Real, mayor con la ausencia de Mikel Oyarzabal. El internacional fue el que más peligro llevó para los de Imanol Alguacial, pero se topó con dos buenas manos de Unai Simón que evitaron la delantera en el marcador para los locales.



En cambio, el duelo se descontroló más en la segunda mitad donde se pudo ver un partido más abierto. Remiro realizó un gran parada de inicio a un cabezazo de Raúl García para evitar el 0-1 y el primer gol llegaría antes del primer cuarto de hora. Merino fue derribado en el área por Íñigo Martínez e Isak no perdonó desde los once metros para llevar el jolgorio a la grada.



A partir de ahí, el choque se abrió definitivamente y Remiro fue de nuevo protagonista con otra gran intervención ante Berenguer que sujetó la ventaja de la Real Sociedad. La expulsión de Íñigo Martínez en los minutos finales parece que ayudaría a los locales, pero una falta algo innecesaria permitió a Muniain empatar en el alargue, con algo de colaboración en el errático despeje del guardameta 'txuri-urdin', que encajó de forma fatal su primer gol liguero en el Reale Arena.



UNAL LIDERA AL GETAFE Y EL MALLORCA SUFRE OTRO REVÉS EN EL DESCUENTO



Por otro lado, la jornada dominical dejó el primer triunfo de la temporada del Getafe, que sumó tres puntos vitales liderado por Enes Unal para afianzar su deseo de supervivencia al imponerse por 2-1 a un Espanyol que sigue sin encontrar su mejor juego a domicilio.



El conjunto de Quique Sánchez Flores sabía lo que se jugaba y con un once novedoso con la entrada de Koffi y Darío Poveda dominó de inicio a un rival que se agarró a Diego López para mantener el 0-0. Sin embargo, el veterano portero gallego no pudo detener la gran chilena de Enes Unal el minuto 31, una alegría que, en cambio, no le duró demasiado ya que Sergi Gómez empató en un saque de esquina tras recoger un remate al larguero de Cabrera.



Los de Vicente Moreno reaccionaron tras el descanso y fueron los que más peligro llevaron en el segundo tiempo, aunque echaron de menos el 'colmillo' que les da Raúl de Tomás, sancionado para este encuentro. El Getafe no podía mandar, pero fue quien encontró premio cuando peor se encontraba, gracias de nuevo a su delantero turco que no perdonó un balón suelto en el área. Con el 2-1, los locales aguantaron el asedio final visitante para confirmar que van mejorando y quedarse a tres puntos de la salvación.



Finalmente, en el Nuevo Mirandilla, el duelo directo entre el Cádiz y el Mallorca terminó con empate a un gol, con el conjunto 'bermellón' volviendo a dejar escapar su botín en el tiempo de descuento como le sucediese en Mestalla, en el Reale Arena o en casa ante Osasuna.



El equipo de Luis García Plaza empezó mejor y gozó de las mejores ocasiones, con disparo al palo incluido de Salva Sevilla, hasta que Baba le adelantó en el marcador al filo de la media hora de partido. Los locales reaccionaron y se lanzaron a por un empate que rozó Sobrino, que se topó con Reina y el larguero.



En el segundo tiempo, el Mallorca volvió a tener buenas opciones para hacer el 0-2 antes de que el partido viviese su jugada más polémica con la expulsión de Iza anulada por el VAR porque en una acción anterior había habido falta de Baba.



El tramo final estuvo marcado por las expulsiones de García Plaza y de Sedlar y el penalti al 'Choco' Lozano que no perdonó Negredo en el 93 para amarrar un punto que saca al Cádiz provisionalmente del descenso con 9 puntos, mientras que el Mallorca se queda con 14.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 12.



-Sábado 30 octubre.



Elche - Real Madrid 1-2.



Sevilla - Osasuna 2-0.



Valencia - Villarreal 2-0.



FC Barcelona - Alavés 1-1.



-Domingo 31 octubre.



Cádiz - Mallorca 1-1.



Atlético de Madrid - Betis 3-0.



Getafe - Espanyol 2-1.



Real Sociedad - Athletic Club 1-1.



-Lunes 1 noviembre.



Rayo Vallecano - Celta 18.30.



Levante - Granada 21.00.