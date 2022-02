Fútbol.- Ibrahimovic: "Mbappé no está haciendo lo suficiente para ser el mejor, está demasiado cómodo"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic cree que el francés Kylian Mbappé, jugador del Paris Saint-Germain, "no está haciendo lo suficiente" para ser el mejor del mundo y que para ello debe probar "el sabor de la sangre" y rodearse de gente que le diga que no es "lo suficientemente bueno".



"Adoro a Mbappé, pero creo que no está haciendo lo suficiente. Está demasiado cómodo, está en su zona de confort y tiene que caminar sobre fuego y estará aún mejor", recalcó Ibrahimovic en una entrevista a 'Telefoot'.



El veterano futbolista de 40 años del Milan advierte de "lo fuerte" que podría volverse el internacional "si es capaz de hacerse daño a sí mismo". "Debe probar el sabor de la sangre. Tienes que estar rodeado de quienes te dirán que no eres lo suficientemente bueno y que puedes mejorar, no de quienes te digan que eres el mejor", aseveró.



Además, 'Ibra' también deja claro que el PSG "no se habría convertido en lo que es ahora" si no le hubiese fichado en 2012 y se refirió a la llegada de Leo Messi. "Es un buen desafío para Messi. Intentará algo nuevo después de un largo período en el Barcelona y se va a un club muy ambicioso que quiere ganar y que está creciendo. El PSG debe beneficiarse de él", subrayó.