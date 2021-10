Fabio Duarte gana el Clásico RCN en la CRI y Óscar Sevilla es segundo

Fotografía cedida por Team Medellín que muestra al ciclista colombiano Fabio Duarte, del Team Medellín, en acción en la última etapa del Clásico RCN hoy, en Buenaventura (Colombia). EFE/Team Medellín

Bogotá, 31 oct (EFE).- El colombiano Fabio Duarte, del Team Medellín, se consagró este domingo campeón del Clásico RCN en Buenaventura al ganar la contrarreloj individual con la que cerró la carrera, en la que el español Óscar Sevilla terminó en el segundo lugar.

Duarte, de 35 años, le arrebató el título a Wilson Peña, del Colombia Tierra de Atletas, que estuvo casi toda la semana de líder pero llegó a la fracción decisiva con una ventaja de apenas dos segundos que el campeón superó con creces.

El corredor del Team Medellín detuvo el reloj en 22 minutos y 44 segundos, 17 segundos menos que Sevilla que fue segundo en la contrarreloj que se disputó en Buenaventura, principal puerto de Colombia en el Pacífico.

"No ha sido fácil, había momentos difíciles en que yo le decía a Óscar (Sevilla): 'hey, yo ya no quiero más y yo me voy para mi casa, a estar con mi familia'. Y él me decía 'no, vamos a hacerlo bien' y gracias a Dios todo ese sacrificio valió la pena", expresó Duarte al canal Win Sports tras recibir el trofeo de campeón.

Es la primera vez que Duarte, campeón de la Vuelta a Asturias de 2010, consigue el título del Clásico RCN y se suma a un palmarés en el que también aparece la Vuelta a Colombia 2019.

Igualmente el Team Medellín consigue por tercer año consecutivo llevarse la carrera tras haberlo hecho el año pasado con José Tito Hernández y en 2019 con Sevilla.

- Clasificación de la última etapa:

.1. Fabio Duarte (Team Medellín) 22:44

.2. Óscar Sevilla (Team Medellín a 17 .3. Walter Vargas (Team Medellín) a 38

.4. Daniel Jaramillo (Idea) m.t.

.5. Aldemar Reyes (EPM-Scott) a 42

- Clasificación general:

.1. Fabio Duarte (Team Medellín) 22h53:19

.2. Óscar Sevilla (Team Medellín) a 40

.3. Wilson Peña (Colombia Tierra de Atletas) a 48

.4. Aldemar Reyes (EPM-Scott) a 1:34

.5. Juan Pablo Suárez (EPM-Scott) a 3:53.