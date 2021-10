Estas han sido las 5 fotos de Danna Paola de las que nadie deja de hablar en Instagram

Danna Paola (@dannapaola) causó furor en Interne con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, provocaron más de 6.800.119 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Last night… 🖤 moon lady 🌙 Ganamos dos premios por la composición de “Oye Pablo” y “Sodio” en la gala de la @sacm_oficial 🥺 a lado de dos de mis grandes amigos y compositores que amo y admiro tanto @dahiusongwriter y @stefanovieni 🤍GRACIAS 🤍 estoy muy feliz, fue una noche muy especial. (En la ultima foto yo andaba soñaaaada y no me quería quitar el vestido)





Llévate to pero quédate aquí a mi lado bb





Noche mágica miami @morat ❤️





🌊





Sigo muy emocionada con esta canción y este video… 🥺🤍 de verdad gracias x todo el cariño que le están dando! Es la primera canción de amor que escribo en la vida a lado de dos compositores que adoro… y es tan bonito ver su reacción y recibimiento al salir un poco de la zona de confort en mi música y compartirles este cachito de mi… ☁️ #AUnBeso 💋 comenten acá abajo muchas ☁️☁️☁️

Danna Paola Rivera Munguía nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Es una cantante, actriz, modelo y compositora.

Es hija del cantante mexicano Juan José Rivera y su madre es Patricia Munguía. Danna comenzó su carrera con tan sólo cuatro años de edad cuando participó en el programa Plaza Sésamo en 1999. Un par de años después, en 2001, la joven actriz consiguió su primer papel como protagonista de la novela María Belén, actuación por la que ganó su primer premio como Mejor Interpretación Infantil de los Premios Bravo.

Asimismo, firmó un contrato con Universal Music y grabó su primer álbum. En el 2004, Danna protagonizó la novela «Amy, la niña de la mochila azul» y lanzó su segundo disco llamado Océano. Después, en 2008, la artista debutó en el cine con la película Arráncame la vida y un año después dio vida a "Patitio" en la telenovela infantil-juvenil de Televisa, Atrévete a Soñar.

Dos años después, la actriz y cantante entró a formar parte de Disney y Pixar y dio voz a Rapunzel en la película animada Enredados. En 2016, la estrella juvenil regresó a la panatalla grande con Lo más sencillo es complicárselo todo y un par de años después, en 2018, Danna Paola fue parte de la serie española de Netflix, Élite, en donde interpretó el papel de Lucrecia. Finalmente, en 2021 la también cantante estrenó su más reciente álbum tutilado K.O.