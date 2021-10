Esposas de opositores nicaragüenses detenidos hablan en televisión de EE.UU.

Berta Valle, esposa del opositor Félix Maradiaga. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Nueva York, 31 oct (EFE).- Las esposas de los opositores nicaragüenses encarcelados Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, detenidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega tras planear presentarse como candidatos a las elecciones, denunciaron su situación en el popular programa de reportajes estadounidense "60 Minutes", emitido este domingo.

Victoria Cárdenas, pareja de Chamorro, describió en detalle en una entrevista en Washington el momento de la detención del político, que estaba considerado uno de los opositores favoritos.

"Ocho patrullas de la policía vinieron. Había muchos coches, mucho ruido, mucha gente saltando por encima de nuestro muro", recordó Cárdenas en una entrevista en inglés, en la que dijo que el arresto fue "violento".

"Él estaba en el suelo con sus manos en alto diciendo 'estoy aquí, por favor no le hagan nada a mi mujer, no estamos armados'", aseveró.

El programa explica a los espectadores que, tras el regreso de Ortega al poder en 2007, el presidente ha cambiado la constitución para poder quedarse más mandatos al frente del país, y que ha nombrado a su mujer vicepresidenta y a sus hijos consejeros presidenciales o ejecutivos en importantes compañías petroleras o de medios de comunicación.

Apunta, además, que en 2018, en las protestas que se desataron tras sus propuestas de recortes en gastos sociales, al menos 350 personas fueron asesinadas por policías o efectivos paramilitares apoyados por el régimen de Ortega, y 700 más fueron arrestadas.

Madariaga fue uno de los mayores críticos de Ortega, que tras ser atacado y hospitalizado en 2018 fue seguido por la policía, según contó su esposa, Berta Valle.

"Le vigilaban, pusieron patrullas delante de su casa, la policía le decía que no podía salir", denunció Valle.

Cárdenas también habló con la corresponsal de "60 Minutes" Sharyn Alfonsi sobre la situación de los detenidos en la cárcel en la actualidad: "Es una violación de derechos humanos fundamentales. (...) No sólo es mi familia la que está sufriendo, son más de 140 familias con prisioneros políticos que son inocentes y que están viviendo esta terrible situación".

Cárdenas y Valle fueron entrevistadas en EE.UU., donde han estado pidiendo ayuda para liberar a sus maridos, unos esfuerzos que han llevado a Ortega a acusarlas de "traidoras a la nación", por lo que aseguran no poder volver a Nicaragua ante el temor de ser arrestadas.

"No sólo detenidas, sino que si me condenan, podría pasar el resto de mi vida en a cárcel", dice Valle.