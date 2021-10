El presidente de Honduras viaja a la COP26 para pedir nuevamente Fondos Verdes

El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 30 oct (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, viajó este sábado hacia Glasgow para participar en la cumbre climática COP26, en la que pedirá nuevamente que su país pueda acceder a los Fondos Verdes del Clima para ejecutar el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Sostenible.

Hernández expondrá en la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (C0P26) sobre el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Sostenible impulsado por el Gobierno luego del paso devastador de las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020, según un comunicado de la Presidencia hondureña.

El país centroamericano sufrió el embate de Eta e Iota, afectando principalmente el norte de Honduras, donde más de 300.000 familias perdieron sus viviendas, y decenas de negocios, industrias y la producción fueron afectadas.

El gobernante hondureño formuló un decreto de emergencia que establece la planificación para la reconstrucción de represas en distintas regiones del país, para la contención de agua por inundaciones, asegurar producción en el campo (seguridad alimentaria), generación de empleo y la generación de energía eléctrica, añadió.

EN DEUDA CON HONDURAS

El Plan de Construcción de Represas "trascenderá gobiernos, por lo que la visión del gobernante es que se pueda iniciar la edificación cuanto antes, con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la COP26 y el respaldo económico de instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)".

“El mundo está en deuda con Honduras y con la región centroamericana. Nosotros no producimos lo que genera el cambio climático, pero somos la principal víctima”, subrayó el gobernante.

Destacó que en la COP26 pedirá que "los famosos Fondos Verdes del Clima se puedan invertir en el Plan de Construcción de Represas para contener inundaciones, producción en tiempo de sequía y para generación de energía eléctrica”.

Puso como ejemplo que ese modelo ha sido aplicado exitosamente en el Corredor Seco, donde 35.000 habitantes producen de manera sostenida 25 millones de libras de vegetales al mes.

POCOS FONDOS VERDES

El gobernante hondureño resaltó que “esas represas van a proteger a Honduras de las embestidas del cambio climático y lleva un componente económico de generación de empleo”.

“Esto ya no es un experimento; lo hemos comprobado en el Corredor Seco de Honduras”, subrayó Hernández, quien afirmó que a Honduras "casi no han venido los Fondos Verdes del Clima".

Agregó que "eso es una queja de todos los países de la región y vamos con esa misión a la COP26 para reclamarlos”.

"Ya lo hemos externado con el secretario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y se ha hablado también en el seno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)”, indicó Hernández.

Señaló que su Administración busca "heredar al próximo Gobierno una plataforma muy robusta con la construcción de represas que serán para multipropósitos”.

El último objetivo de la convención y del instrumento jurídico conexo que adopte la COP es "lograr la estabilización de las concentraciones de gases efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático".

El Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Sostenible es un instrumento "fundamental para el crecimiento económico y social de Honduras que no debe detenerse", según la información oficial.