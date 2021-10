El papa Francisco pide rezar por el éxito de la COP26

El papa Francisco pidió el domingo rezar por el éxito de la COP26, una reunión crucial para el futuro del planeta, que espera que pueda dar "respuestas eficaces" a las generaciones futuras.

"La cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP26, arranca hoy en Glasgow, Escocia. Recemos para que los gritos de la Tierra y de los pobres sean escuchados", declaró el papa tras el rezo del ángelus.

También pidió rezar para que "esta reunión pueda dar respuestas eficaces, dando así esperanza a las generaciones futuras".

Este llamamiento del papa llega después de que los dirigentes presentes en la cumbre del G20, en Roma, se pusieran de acuerdo para limitar el calentamiento global a +1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales, según fuentes próximas a las negociaciones.

"Es hora de actuar, y de actuar juntos" contra el cambio climático, la pandemia y la pobreza, instó el papa Francisco en un texto divulgado este domingo, antes de su declaración, por el diario italiano Il Corriere della Sera.

El texto forma parte del prefacio de un libro que será divulgado a mediados de noviembre con las reflexiones e informes sobre la recepción de la encíclica "Laudato si'" de Francisco dedicada a la defensa del medio ambiente.

Se trata también de un mensaje a los líderes del G20 reunidos el domingo en Roma, víspera de la conferencia clave sobre el cambio climático en Glasgow (Reino Unido), que arranca el lunes.

"Hay una crisis ecológica, representada por el 'grito de la tierra', y una crisis social, representada por el 'grito de los pobres', que se han hecho mortales por una crisis sanitaria: la pandemia del covid-19", advierte el papa Francisco.

"Sin embargo, no olvidemos que las crisis son también ventanas de oportunidad: son ocasiones para reconocer y aprender de los errores del pasado", escribe.

"Es hora de pensar en grande, de volver a pensar en nuestras prioridades (...) y de volver a programar nuestro futuro. Es hora de actuar, de actuar juntos, es hora", concluye el líder de los 1.300 millones de católicos.

El libro, que será electrónico, con el título "Laudato si' Reader. An Alliance of Care for Our Common House", publicado con motivo de la COP26, podrá descargarse gratuitamente a partir del 12 de noviembre de la página web del "Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral" del Vaticano, promotor de la publicación.

