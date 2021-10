El oficialismo se impone en la segunda vuelta de las elecciones municipales en Georgia

El alcalde en funciones de Tiflis, Kaja Kaladze. EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Tiflis, 31 oct (EFE).- El partido oficialista de Georgia, Sueño Georgiano, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones municipales celebradas el sábado, al ganar en 19 de 20 municipios en liza, entre ellos en la capital, según los datos de la Comisión Electoral Central (CEC).

En la primera vuelta celebrada el pasado día 2, Sueño Georgiano, que gobierna el país desde 2012, logró hacerse con el control de 44 de los 64 municipios, si bien no consiguió más del 50 % de los votos para repetir mandato en la Alcaldía de Tiflis y otras grandes ciudades como Batumi, Zugdidi, Kutaisi y Poti.

En la segunda vuelta el oficialismo ganó en todas esas ciudades más en Rustavi.

Ninguno de los candidatos de la principal fuerza de la oposición, el Movimiento Nacional Unido (MNU) fundado por el encarcelado expresidente Mijaíl Saakashvili (2004-2013), admitió la derrota.

Solo en Tsalenjikh, en el oeste de Georgia, logró la victoria un representante del MNU.

En Tiflis, el alcalde en funciones, Kaja Kaladze, consiguió otro mandato al obtener el 55,6 % de los votos frente a su rival del MNU, Nikanor Melia, que sumó el 44,4 %.

El opositor dijo no obstante que "las elecciones en Georgia han perdido su significado" y prometió presentar "un plan de lucha intransigente contra las autoridades".

Su socio, el ex viceprimer ministro Giorgi Baramidze, prometió que el partido organizará una "revolución pacífica", que se logrará mediante "continuas y grandiosas protestas".

La participación en la segunda vuelta fue del 49,9 % o de algo más de 1 millón de votantes.

La oposición había planteado las elecciones municipales como un referéndum sobre el Gobierno tras la profunda crisis política que desataron las elecciones parlamentarias de hace un año, en las que la formación oficialista obtuvo 90 de los 150 escaños del Parlamento y que fueron calificadas de fraudulentas.

Un acuerdo facilitado en abril por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, entre el Gobierno y parte de la oposición (el MNU no lo firmó) saltó en julio por los aires cuando Sueño Georgiano lo dio por roto.

El pacto preveía entre sus cinco puntos elecciones parlamentarias anticipadas en 2022 si Sueño Georgiano no lograba el 43 % de los votos proporcionales en la primera vuelta.

El partido gobernante consiguió el 47 % frente al 30 % del MNU.

El analista georgiano Gia Abashidze dijo a Efe que "hasta 2024, cuando se celebren las próximas elecciones parlamentarias, Georgia tomará un descanso de las tensiones electorales".

El ambiente está caldeado en Georgia por la detención en la víspera de la primera vuelta de Saakashvili, quien estaba huido de la Justicia tras ocho años en el exilio.

Saakashvili, quien ejercía de jefe del Comité Ejecutivo de Reformas de la Presidencia de Ucrania tras recuperar en 2019 la ciudadanía ucraniana, lleva casi un mes de huelga de hambre en protesta a su encarcelamiento.

El fundador del MNU fue condenado en 2018 en ausencia a tres y seis años de cárcel por corrupción y abuso de poder. También afronta otros cargos que pueden acarrearle hasta 11 años de prisión, entre ellos cinco por la entrada ilegal en Georgia el 29 de septiembre. E